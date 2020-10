Tehnike disanja kod Hronične opstruktivne bolesti pluća

Primenite tehnike disanja koji se mogu primeniti u slučaju opstruktivne bolesti pluća.

Pre nego što počnete sa tehnikama disanja, proverite sa Vašim lekarom, da li su ove tehnike disanja dobre za Vas.

Šta je Hronična opstruktivna bolest pluća (HOPB)?

HOPB je progresivna bolest koju karakteriše otežan protok vazduha kroz disajne puteve. Bolest se manifestuje ponavljanim napadima produktivnog (zrelog) kašlja, od povremenog, pa do stalnog. Bolesnici su najčešće u petoj deceniji života, većinom pušači. Sledeći simptom je dispneja, ili otezano disanje usled nedostatka vazduha, težina u grudima i vizing (sviranje) u grudima naročito u jutarnjim satima dok se kašljanjem ne izbaci sekret. Ispljuvak je gust, lepljiv, a ponekad prožet krvlju zbog naprezanja grla kašljanjem. Gnojav (zeleni) sekret indikator je bakterijske infekcije koja je česta kod ovih bolesnika. Kod otežanog disanja savetuje se da držite uspravno ramena i ispravite kičmu. Zatim, pre početka bilo koje tehnike disanja, opustite ramena, zatvorite oči i opustite se.

Postoje dve tehnike disanja koje Vam mogu pomoći da lakše dišete.

Disanje kroz skupljena usta

Ova tehnika će Vam pomoći da se fokusirate, usporite disanje i ostanete smireni. Primenite ovu tehniku disanja svaki put kad pri nekom naporu osetite otežano disanje, kratak i ubrzan dah ili nedostatak vazduha. Udahnite vazduh kroz nos, a zatim polako izdišite kroz skupljena usta, bez forsiranja. Neka Vam izdisaj traje dva do tri puta duže od udisaja (npr. udišite vazduh dve do tri sekunde, a izdišite četiri do šest sekundi). Ponavljajte ovaj postupak sve dok Vam se disanje potpuno ne umiri. Na ovaj način ćete poboljšati razmenu kiseonika i ugljen-dioksida, produžićete vreme da bez napora obavljate svoje aktivnosti, disajni putevi će biti otvoreniji i pluća će lakše izbaciti “zarobljen” vazduh.

Dijafragmalno disanje

Dijafragmalno disanje ili disanje stomakom nije toliko jednostavno kao disanje kroz skupljena usta i bilo bi dobro da Vam ovu tehniku pokaže Vaš lekar, pulmolog ili terapeut koji se bavi tehnikama disanja. Dijafragma je mišić koji učestvuje u disanju i zadužena je za izbacivanje vazduha iz pluća. Kod ljudi koji imaju Hroničnu opstruktivnu bolest pluća, dijafragma ne izbacuje efikasno sav vazduh iz pluća i on ostaje „zarobljen” u plućima. Ovom tehnikom disanja trenirate dijafragmu da efikasnije učestvuje u procesu disanja. Ovu tehniku disanja je najbolje raditi u ležećem ili sedećem položaju, kada ste odmorni i opušteni. Jednu ruku stavite na stomak, a drugu na grudi. Fokusirajte se na Vaš stomak i dok udišete, ruka na stomaku treba da se podiže, a dok izdišete, da se spušta. Vazduh udišete kroz nos, i lagano izdišete kroz usta. Neka Vam grudi budu što mirnije, a stomak pustite da se podiže i uvlači kako dišete. Vežbajte ovu tehniku disanja 5-10min, bar dva puta dnevno ako ste u mogućnosti.

HOBP je bolest koja se može zaustaviti ukoliko se na vreme spreči izloženost štetnim spoljašnjim faktorima rizika. Prestanak pušenja donosi veliku korist za pacijente, izbegavanje štetnih agenasa na poslu, korišćenje zaštitnih maski… Izbacivanje gustog sekreta će Vam olakšati preparati koji sadrže prirodni N-acetilcistein uz propolis, što će Vam dodatno pročistiti pluća i olakšati disanje.

