Dali 6.000 evra za mačku, nakon par dana shvatili da su kupili opasnu zver

Naime, njih dvoje su, kako je preneo Lad Bible, za 6.000 eura kupili mladu mačku rase savana. Ili su barem tako mislili.

Pokazalo se da su im prevaranti umesto velike, ali bezopasne mačke, prodali mladunče tigra.

Sve je počelo 2018. kad su se kupci našli s prodavcem koji im je umesto mačke podvalio tri meseca staro mladunče tigra, a oni, kako tvrde, nisu primetili o čemu se radi sledećih nekoliko dana.

Kad su shvatili da nešto nije u redu, pozvali su policiju koja je pokrenula istragu koja je ovih dana završena hapšenjem devetero ljudi, uključujući i par kupaca.

