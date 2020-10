Zbog majice je nisu pustili u uđe u avion! Njen dekolte je bio PROBLEMATIČAN! (FOTO)

Nakon što su je službenici zadržali na ulazu i saopštilli joj da njen duboko dekolte previše otkriva, Amerikanka Kajla Jubank iz Čikaga, oglasila se na Tviteru kako bi ispričala sve detalje.

Ogorčena Kajla, koja je trebalo da se ukrca na avion "Southwest Airlines" kompanije, dokumentovala je ceo razgovor sa zaposlenima u avio-kompaniji.

Putnica se više od pola sata raspravljala sa osobljem, tražeći od radnika da joj pokažu tačno navedena pravila odevanja.

Kako "nisu mogli da pronađu pravila", posle dugog razgovora u kome nisu uspeli da se dogovore, pilot je rešio da ponudi Kajli svoju majicu kako bi ona mogla da se ukrca u avion i putuje.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6