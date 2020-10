Da li BANANE smeju da se ZAMRZNU?

Kupili ste previše banana i shvatili da nećete stići da ih pojedete dok ne propadnu? Ili jednostavno volite da ih imate u kući kad god poželite?

U oba slučaja rešenje je isto - zamrznite ih. Mada se to retko čini sa ovim voćem, to ne znači da ova metoda čuvanja nije dobra po njih, naprotiv. Neće izgubiti ni na ukusu, ni na hranljivim vrednostima, jedino će im kora potamneti, ali to nije ništa loše.

Zamrzavaju se sa korom, na četiri meseca

Najjednostavnije se zamrzava sa korom. Samo ih ubacite u kesu, svaku zasebno, i stavite u friz kao i svaku drugu namirnicu. U zamrzivaču banane mogu da stoje najduže četiri meseca, a kada ih izvadite, ostavite ih neko vreme na sobnoj temperaturi, pa tek onda oljuštite.

Ovako sačuvane, ove tropske lepotice možete da koristite za pravljenje smutija, voćnih salata, različitih poslastica, pa i hleba.