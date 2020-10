Svi znamo za Hurgadu i Šarm el Šeik, a ovo su još tri rajska letovališta koja treba videti u Egiptu

Iako su čarteri prvenstveno išli ka Hurgadi, čuveni Šarm el Šeik ostao je u senci ove godine. Ipak, malo je poznato da Egipat obiluje velikim brojem podjednako atraktivnih letovališta kao što je Hurgada, ako ne čak i lepšim.

Evo samo nekih od njih koje nude i naše agencije:

Marsa Alam

Marsa Alam je nesumnjivo jedno od najmađih letovališta u Egiptu. Smešteno na zapadoj obali Crvenog mora i 220km od Hurgade, nekada skriveni biser, ovo mesto je pre desetak godina postalo atraktivno i dostupno svima. Pored prelepih peščanih plaža, među kojima je najpoznatija Abu Dabbab, Marsa Alam je poznata i po smaragdno-tirkiznom moru.

