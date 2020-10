STARA LJUBAV ZABORAVA NEMA? Ova tri horoskopska znaka se uvek vraćaju bivšim partnerima!

U nastavku saznajte koji znakovi Zodijaka imaju sklonost da se vraćaju prošlim vezama

Nijedan raskid nije lak, ali kada veza ne ide, parovi nastavljaju život jedno bez drugog. Ali, postoje horoskopski znakovi koji raskid ne vide kao kraj te ljubavi, već im se kad tad vraćaju u zagrljaj.

Ovan

"Ako će neko biti u odnosu koji se stalno pali i gasi, to je definitivno Ovan", kaže astrolog Emili Ridout, rekavši da je Ovan znak ega. Zbog toga su ljudi s jakom energijom obično impulsivni i često idu za onim što žele. U ljubavnim vezama se često kreću brzo. Ako se Ovnu nešto čini kao dobra ideja - bilo da je reč o raskidu ili pomirenju, neće oklevati ni jednog trenutka. Za razliku od nekih koji će dobro razmisliti, Ovan će pokleknuti pre nego što stigne da razmisli o dobrim i lošim stranama tog odnosa. Ovaj horoskopski znak kad se jednom zaljubi do ušiju, teško se miri sa činjenicom da je došao kraj. Naljute se trenutno, ali u srcu se i dalje nadaju da taj odnos može opstati. Brzo menjaju raspoloženje, a to ih može dovesti u neprijatnu situaciju. S obzirom na to da njima vlada planeta Mars, koji kontroliše fizički nagon, mogu postati robovi svoje strasti. Ali, ako su u vezi, a svidi im se neka druga osoba, odjednom počinju da osećaju kako ih taj odnos guši, te brzo raskidaju.

Međutim, mnogi Ovnovi brzo shvate svoju grešku, te na sve načine pokušavaj uda se vrate u zagrljaj bivšem. "Odlučite gde usmeravate svoju energiju i trudite se da vas ne pokolebaju samo vaši seksualni nagoni", savetuje Ridout.

Blizanci

Blizanci su otvoreni, te skloni opraštanju, a svađe i raskide doživljavaju kao trenutne, nikako trajne. Drugim rečima, ovaj horoskopski znak neće brisati fotografije sa bivšim sa društvenih mreža niti brisati njegov broj telefona. Rado se vraćaju o prošlost, verujući da se ta osoba može promeniti na bolje. Još jedna osobina koja ih čini otvorenim za pomirenje sa bivšim jeste njihova komunikativnost, odnosno sposobnost da vide tuđe mišljenje i opravdaju njegove poteze. Umesto da zauvek zaborave na njega, oni su uvek spremni za razgovor. Ali, pošto je reč o vazdušnom znaku, oni su dosta neodlučni. Jednom kad su u vezi, često brzo požele status singl osobe.

Vaga

Vaga je vazdušni znak, kaže Ridout, i primarni znak koji se odnosi na partnerstvo. Stoga ima smisla zašto su uvek spremni da se vraćaju bivšima. Iako su neumorni u svađi, ako su duže vreme potiskivali negativne emocije, u stanju su da brzo postanu saosećajni prema bivšem. Kada se ohlade od raskida, obično objektivno gledaju na situaciju koja je dovela do kraha veze, a onda su spremni da pruže drugu šansu. Na taj potez se odlučuju jer teško podnose samoću. Veza im uliva osećaj pripadnosti, podrške i smisla. Zato se često vraćaju bivšem jer ne žele da izgube osećaj sigurnosti, piše Business Insider. Problem je u tome što Vage mogu da previde probleme, jer bi radije imali lošeg partnera nego nikakvog. A to znači da često završe u otrovnim situacijama s ljudima koji za njih nisu dobri.