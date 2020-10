POZNATI KARDIOLOG ZA PINK.RS: Ovih dana se mnogi žale na promene krvnog pritiska, A OVO JE RAZLOG

Zbog promene vremena, mnogi imaju epizode povišenog (hipertenzije) i sniženog krvnog pritiska (hipotenzije). Iako su povremena, ovakva stanja nisu bezopasna, kao što mnogi misle. Rast donjeg pritiska povećava opasnost od šloga, a gornjeg od infarkta srca, što može dovesti do rane smrti.

Ovih dana kada je vreme promenljivo, veću pažnju na oscilacije krvnog pritiska, koje mogu biti izazvane i čestom promenom temperature i atmosferskog pritiska, naročito bi trebalo da obrate pacijenti sa kardiovaskularnim problemima, upozoravaju lekari, ali ni zdrave osobe ne bi trebalo da ignorišu "šetanje" pritiska.

Oscilacija pritiska tokom dana nisu neuobičajena pojava, a razlog za njegov nagli skok ili pad mogu da budu mnogobrojni. Stres, fizički napor, strah, uzbuđenje pa i nagla promena vremena samo su neki od uzroka koji dovode do promene arterijskog pritiska. Zdrave osobe nemaju razloga za veliku zabrinutost, međutim srčani bolesnici moraju da povedu računa i redovno uzimaju terapiju, naročito tokom čestih temperaturnih promena.

- Građani se ovih dana često žale na promene krvnog pritiska, ali ne samo na to, sve hronične bolesti i teskobe se pogoršavaju kada dođe do promene vremena, kao i temperaturnih skokova. Pritisak svakako spada u to. To nema posebno veze sa samim zahlađenjem, svaka promena vremena može dovesti do poremećaja, posebno kod onih koji imaju i druge komorbilitete. Posebno su ugroženi hronični bolesnici i stari, mada nema pravila kada su kardiovaskularne bolesti u pitanju, one mogu pogoditi i i osobe mlađe životne dobi. Savetuje da se svi pridržavaju svoje terapije i da se ukoliko osete određene nelagodnosti obrate svojim lekarima - kaže za Pink.rs profesor doktor Petar Otašević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Oscilacije pritiska naročito su opasne po osobe koje su već imale moždani ili srčani udar. Nagli porast gornjeg pritiska povećava rizik od ponovnog infarkta, dok skok donjeg može da izazove šlog. Osobe koje imaju hipertenziju takođe, moraju da povedu računa. Ukoliko se često dešava da im se pritisak previše snizi i padne ispod normale to je znak da potraže lekarsku pomoć, jer je u tom slučaju neophodno da se promeni terapija.

Francuska studija, gde je praćeno 3000 ispitanika 14 godina, pokazala je da su za vreme toplih dana ređi šlogovi, ali kada je visok vazdušni pritisak i veća vlažnost vazduha, povećan je rizik za nastanak šloga. Niska spoljna temperatura takođe je uzrok povišenog pritiska, pa tokom hladnih dana zbog izrazite vazokonstrikcije (suženja krvnih sudova) i slane hrane (tokom zimskog perioda je mnogo slanija i jača hrana) imamo češću pojavu povišenog arterijskog krvnog pritiska sa svim njegovim komplikacijama, infarktom srca, mozga i dr. Tokom letnjeg perioda, vrednosti pritiska su niže, toplo vreme donosi više znojenja, laganiju hranu, vazodilataciju krvnih sudova (širenje), pa su vrednosti pritiska niže. Sve to pokazuje da je potrebno prilagođavati antihipertenzivnu terapiju godišnjim dobima, tj. manja je upotreba diuretika (lekova koji pojačavaju izbacivanje vode iz tela), smanjuje se i doza lekova koji šire krvne sudove.

