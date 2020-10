OBRATITE PAŽNJU NA REČI KOJE IZGOVARA - Ove fraze odaju da mu se dopadate

Žene su i više nego sposobne da nekog osvoje samo jednim pogledom.

Takođe i govor celog tela jedne žene bez i jedne izgovorene reči jasno može da stavi do znanja muškarcu koji joj se sviđa, šta ona želi od njega. Jer to je ono u čemu su žene najbolje – zavođenje. Žene su kraljice neverbalnih signala i kada žele da muškarcu privuku pažnju, obično im to lako polazi za rukom.

Međutim, šta je sa muškarcima? Oni baš i ne funkcionišu na taj način. Oni koriste određene fraze u nadi da ćete shvatiti poruku. Ako ne shvatite šta vam poručuju, oni će jednostavno odustati misleći da niste zainteresovani. Kako ne biste propustili priliku da doživite lepu romansu, ostanite sa nama u redovima koji slede i saznajte koje to fraze muškarci koriste da bi vam otkrili da im se sviđate.

ODLIČNO SI TO URADILA - Odavanje priznanja ženi za nešto što je uradila je jasan pokazatelj da je muškarac obratio pažnju na nju. Neće vam možda otkriti na prvu loptu da ste ga impresionirali ali neće oklevati da vas pohvali. Osluškujte s toga način na koji komentariše vaš rad.

NE BRINI NIŠTA - Kada muškarac želi da vam stavi do znanja da vam čuva leđa, poslužiće se ovim rečima. Iz njih progovara ona iskonska želja za zaštitom nežnijeg pola, od svega što joj predstavlja brigu i opasnost. Svim svojim bićem postaviće se između vas i problema u toj jednoj izjavi.

MOLIM TE, RECI MI. INTERESUJE ME... - Kada izgovori ove reči, mušakarac vam jasno poručuje da će poslušati svaku vašu reč. Samim tim ako ga zanima šta imate da kažete, zanimate ga vi. Kakvo god mišljenje da imate o nekoj stvari, ako je muškarac spreman da ga čuje, budite uvereni da ste mu važni.

RAZUMEM -Ako ste tužni zbog nečeg, i muškarac kaže da razume vašu bal. To pokazuje da mu je stalo da je podelite sa njim. Iza ovih reči kriju se istinske i ozbiljne emocije, jer muškarci ne troše osećanja na bilo koga. Muškarci se nadaju da će podelom vaše boli na neki način uspeti da vam olakšaju.

OVO ME PODSETILO NA TEBE - Iako vam neće reći da je mislio na vas, neće oklevati da vam suptilno istakne da ga je nešto kraj čega je prošao ili čemu ste upravo prisustvovali podsetilo na vas. Ovo znači da on o vama ima formirano mišljenje i da vaše karakteristike vidi u stvarima oko sebe.

IZGLEDAŠ PRELEPO - Žene su sklone da previše razmišljalju zašto im muškarac upućuje ove reći. Ali ne treba to da rade. To je poruka jasna i glasna, bez skrivenih namera. Najdirektnija moguća koju muškarac kom se dopadate može da vam uputi.