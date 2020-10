OLDE JE NAJSTARIJI PINGVIN NA SVETU - Ušla je u Ginisovu knjigu rekorda, a evo koliko ima godina (VIDEO)

Papuanski pingvini u prirodi žive između 10 do 20 godina, mada u pojedinim zoološkim vrtovima uspeju da požive i do 30, ali Olde, stanovnica jednog danskog zoološkog vrta proslavila je 41. rođendan i zaslužila da bude upisana u Ginisovu knjigu rekorda.

U Danskom zoološkom vrtu Odense svi su radosno dočekali priznanje koje je Ginisova knjiga rekorda dodelila njihovoj štićenici Olde (što u prevodu sa danskog znači „Velika baka“), papuanskom pingvinu, koja već ima 41 i po godinu.

Female gentoo penguin Olde moved to Odense Zoo in Denmark back in 2003 and her name translates to 'great-granny' in Danish!



Keepers Sandie Munck and Mette Heikel are honoured to take care of the oldest living penguin in captivity 🐧 pic.twitter.com/IbhiWFzMRB