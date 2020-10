Ne pokušavajte muškarca da zadržite intimnim odnosima! Nećete uspeti u tome

Da li učiniti prvi korak ka muškarcu koji vas zanima? Koji su to mali signali koje će on prepoznati? Da li žene danas više osvajaju nego muškarci? Odgovore na ova pitanja potražio je pisac Zoran Belaćević.

- Jedno istraživanje kaže da se*s na prvom sastanku više interesuje žene nego muškarce. Nekad je to bilo drugačije i na prvi seks se čekalo dugo, prvo su se dvoje upoznavali pa tek onda bili intimni - priča Zoran Belaćević za BGonline.

On kaže da ima ljudi koji su rođeni zavodnici, ali i onih koji ovu veštinu treba da savladaju.

- To se može naučiti i jedno poglavlje knjige sam posvetio tome gde je objašnjeno kako izgraditi jako samopouzdanje. Ako žena ima nisko samopouzdanje muškarac će to da „iskoristi“, viđaće se samo kad njemu to odgovara. Ne treba ga tad obeshrabriti, već mu zahvaliti na pozivu i predložiti neko drugo vreme, ne kvariti svoje planove zbog njega. Imati samopouzdanje je važno za sve sfere života i naučiti kako da se postavite kako vas ljudi ne bi tretirali kao „krpu“ - dodaje.

Kako biti žena od koje muškarac neće poželeti da ode?

- Ovakvo razmišljanje je jedna od velikih grešaka po rečima našeg sagovornika koji ističe da „ Ko želi da ode od vas, poželite mu sve najbolje“. Ali, kako biti žena od koje muškarac neće poželeti da ode? Vezivanje se*som je strašna greška koja vodi u propast. Ko gradi odnos na seksu gradi ga na pesku. Bez dobrog seksa nema ničega, ni povremenih susreta, ni veze, ali ako nema slaganja, razumevanja i drugih elemenata ne može ni uz najbolji se*s veza da opstane. Se*sualna privlačnost kad tad će da izbledi. Šta ako posle odnosa nemate ništa zajedničko, ona hoće da gleda rijaliti kojeg se on užasava i radije bi razgovarao s njom o nekoj knjizi, ali nju to ne interesuje? Se*k nije dovoljan za kvalitetan odnos i ona koja time planira da ga zadrži nikad neće uspeti u tome - rekao je Belaćević.