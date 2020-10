Razlozi zbog kojih ćete odmah POŽELETI da imate MAČKU!

Iznimno čiste i pametne životinje!

Prema mačkama kao kućnim ljubimcima ljudi često imaju predrasude smatrajući ih hladnim, nezainteresiranim, pa čak i grubim sustanarima. Međutim, daleko je to od istine. Ove čarobne krznene lepotice mogu biti savršene ljubimice za svakoga, one koji puno rade, pa nemaju vremena da se puno brinu o životinjama, do porodica sa decom.

Evo kojih je to šest razloga zbog kojih ćete odmah poželeti da nabavate macu.

1. Prepoznaju kada je vlasnik tužan i teše ga

Mačka pomoću svog sedmog čula može osetiti kada je njen vlasnik tužan, nervozan, depresivan, kad ga je strah i slično. Tada reaguje tako da pojača svoje komunikacijske signale, na primer, tako da se snažnije mazi o njega ili da glasno mjauče. Ta mačija reakcija deluje utešno na vlasnika jer on zna da je neko primetio da se ne oseća dobro i da pokazuje brigu za njegovu dobrobit.

2. Neće vam zameriti ako nemate vremena za igru

Dok su psi izrazito društvena bića i uvek im je potrebna ljudska pažnja, mačke se u tom smislu prilagođavaju čoveku. Ako vlasnik ima veću potrebu za interakcijom s mačkom ona će to prepoznati, pa će i sama pokazivati da želi više da se mazi, da sedi s njim ili jednostavno da bude u istoj prostoriji. Ako pak čoveku nije potrebna tolika interakcija s ljubimicem, ona ga neće gnjaviti nego će se bez "prigovaranja" povući u svoj ćošak sobe ili na ležaj i vlasniku neće to zameriti.

3. Uče dete vrednostima saosećanja i blagosti

Većini pasa u naravi je da vole kad ih neko "gnjavi" i lovi te podnose umerenu grubost. Mačke s druge strane to ne vole. Ako se prema mački odnosite grubo ona će pobeći i zaustaviti interakciju s čovekom. Na taj način dete uči razliku između čvršćih, tolerantnijih ljubimaca kao što su psi i onih koji zahtevaju pažljivije, nežnije ophođenje, kao što su mace.

4. Ekspresno nauče pravilno obavljati nuždu

Jedna od velikih prednosti suživota s mačkom jeste ta da mačku ne treba šetati kako bi obavila nuždu. Stavite joj posudu s peskom i ona će vrlo brzo naučiti da je to mesto na koje ide obavljati nuždu, bilo da imate malo mače ili odraslu mačku koju ste našli napuštenu. Sve što vi morate da uradite jeste da redovno čistite pesak i stavljate sveež.

5. Čiste su ljubimice

Mačke su savršene ljubimice za "čistunce". Izrazito vole čistoću i peru se od glave do šape i do nekoliko puta na dan. Zavisno od vrste mačke, potrebno ju je povremeno četkati.

6. Grejaće vas i tokom najoštrijih zima

Maca sklupčana u vašem krilu, blizu vaših nogu ili pored vašeg vrata dok se opuštate i osećaćete se kao da ste u najudobnijem raju. One vole i da spavaju sa svojim vlasnikom i tako se međusobno greju. Kada vam kažemo i da zvuk mačjeg predenja može sniziti krvni pritisak i smanjiti stres istog trena stisnućete se uz vašu mekanu, krznenu lepoticu.