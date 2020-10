ZA ZDRAVU TRUDNOĆU U 40-im: 5 najvažnijih stvari koje morate da znate

Da li znate da žena može da zatrudni i u perimenopauzi?

Mnoge poznate žene rađaju prvo, drugo ili treće dete u četrdesetim godinama, i kada one to prikažu, deluje kao igra, kao da je to nešto najlakše na svetu. Ipak, da li je trudnoća u četrdesetim stvarno laka?

Evo šta morate da znate ako planirate da rodite u petoj deceniji!

1. Svakog meseca imate 5 % šansi da zatrudnite

U tridesetim te šanse su oko 20 %, a kad napunite 40, taj procenat se smanjuje za 4 puta, zbog smanjenja broja jajnih ćelija čiji broj drastično pada nakon 37. rođendana.

2. Plodnost muškarca takođe se smanjuje

Muškarci imaju isti problem kao i žene, s godinama plodnost im se smanjuje. Ako su oba partnera starija od 35, šanse za začeće su u startu umanjene.

3. Možda će vam biti potrebna vantelesna oplodnja i donirana jajna ćelija

Žene koje odu na vantelesnu oplodnju u ranim 40-im, imaju šansu od oko 25 % da ostanu trudne oplođivanjem svoje jajne ćelije. Ali, do 43. godine ovaj procenat pada na 10 %, a u 44. godini šanse su svega 1.6 % pa se najčešće pribegava korišćenju jajnih ćelija donora.

4. Aktivan život ne znači veće šanse za začeće

Pravilna ishrana, optimalna telesna težina i redovno vežbanje mogu da poboljšaju plodnost i balansiraju poremećaje ovulacije, ali ne i da utiču na zdravlje jajne ćelije i jajnika.

5. Možete da ostanete trudni i tokom perimenopauze

Perimenopauza je preiod od oko deset godina pre potpunog prestanka menstrualne funkcije, odnosno menopauze. Tokom ovog perioda trudnoća jeste moguća, ali je važno imati na umu da je i rizik od pobačaja veći.