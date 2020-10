Neverovatan kanjon koji je dugo bio opasan, sada je mirna tirkizna lepotica! Upoznajte skriveni dragulj Islanda! (FOTO)

View this post on Instagram

🎈Jökuldalur Vadisi veya Glacier Vadisi, Doğu İzlanda'daki en etkileyici vadiydi. Vadi, üç isme sahip olan güçlü buzul nehri ile ünlü: Jökulsá Br Brú, Jökulsá á Dal ve asırlar boyunca yayladan vadiye kadar yol alan Jökla. Nehrin bu bölümü Jökulsá á Brú (Köprünün Buzulu Nehri) nadir görülen bazalt sütun formasyonundan dolayı olağanüstü derecede güzel olmasına rağmen çok az insan buraya gidiyor. 🎈Navigasyonda Stuðlagil Kanyonu olarak işaretlenen yer nehrin "yanlış" tarafında. Haritaya göre, oraya vardığımızda bir park yeri vardı ama oradan pek bir şey göremedik. Nehrin öteki tarafında insanlar vardı. Sonra haritalardan tekrar baktık. 7 km’lik nehir boyunca geri dönmemiz, birisinin çiftliğinden (hatta harita üzerinde bile görünmüyor) geçip köprüye çıkıp 4km gitmemiz, yolda bir dere, bir şelale geçmemiz, bir çitten atlamamız gerekiyordu. Yani oraya gitmek hiç kolay değildi. Ve nehrin yanına inebilmek için yine cebelleşmemiz gerekti. Resmen hava karardığında arabaya geri dönebildik. Gerçekten de İzlanda'daki en güzel gizli mücevherlerden biri burasıydı. Görmek istediğimiz yerler için kmlerce yürümek, çoğu zaman ıslanmak, gittiğimizde çamur akan sular bulmak... işte Izlanda __________________________ Nerdesinbahar.com __________________________ #Travel #Trip #ilhamverenkadınlar #cokgezenlerkulubu #cnnturkseyahat #gezgin #hurriyetseyahat #atlasdergisi #gezginkadinlar #turklergeziyor #turkeyphotooftheday #Traveller #interrailturkiye #aniyakala #milliyetrota #momondotürkiye #dünyaküçükgeziyoruz #turkiyeningezginleri #birgezginesor #gezgingazetesi #wanderlust #iceland🇮🇸 #stuðlagil #stuðlagilcanyon #basaltcanyon #natural #iceland #visiticeland #traveltoiceland🇮🇸 #easticeland