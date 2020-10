KOJI TO LEKOVI UTIČU NA STVARANJE VIŠKA KILOGRAMA?

Saznajte kako pojedini lekovi utiču na vašu kilažu, kao i šta možete da uradite povodom toga.

Porast viška kilograma je za mnoge zabrinjavajuća kao i veoma nepoželjna pojava. Međutim, kada se taj višak javi neočekivano, od jednom, pa čak i pored zdrave ishrane i zdravog načina života, onda zabrinutost, frustracija i nezadovoljstvo posebno dolaze do izražaja.

Kreće niz pitanja, kako, zašto, koji je uzrok, šta radim pogrešno?

Višak kilograma nekada nije posledica nezdravog načina života i nedostatka fizičke aktivnosti. Višak kilograma može da se javi i kao posledica upotrebe nekih lekova. Insulin, lekovi za pritisak, antidepresivi, antihistaminici, steroidi, pa čak i neki lekovi za migrenu mogu da budu uzrok pojave viška kilograma.

Naravno, višak kilograma nikada ne treba da bude razlog da prestanete sa upotrebom leka koji vam je lekar propisao, pogotovo ne bez konsultacije sa lekarom. Međutim, onog trenutka kada otkrijete šta je i koji lek je okidač kod vas, već to može biti prvi korak ka rešenju problema. Nemaju svi lekovi iz iste grupe za posledicu stvaranje viška kilograma, tako da se uz savetovanje i konsultacije sa lekarom uvek može pronaći adekvatno rešenje i zamena.

KAKO TO LEKOVI MOGU DA UTIČU NA STVARANJE VIŠKA KILOGRAMA?

Kao što možete već i da pretpostavite, često je veoma teško tačno utvrditi zbog čega je osoba dobila višak kilograma. Lekovi mogu uticati na težinu na više načina, a to nije uvek povećanjem skladištenja masnih naslaga. U nastavku sledi pet glavnih razloga za stvaranje viška kilograma a koje je povezano sa lekovima:

Povećavaju apetit: neki lekovi, poput određenih steroida i antidepresiva, mogu da stimulišu vaš apetit, zbog čega jedete više. Ako znate da lekovi koje koristite imaju takav uticaj, a ništa drugo ne menjate u vezi sa ishranom ili vežbanjem, to može dovesti do stvaranja viška kilograma.

Dovode do zadržavanja tečnosti u organizmu: određeni lekovi poput onih za dijabetes, čine da telo zadržava više soli, što za uzvrat dovodi do nakupljanja viška vode. Dakle, nije samo masnoća ta koja uzrokuje pojavu viška kilograma, često je to i nakupljena voda.

Povećano skladištenje masti: neki lekovi povećavaju težinu utičući na to koliko masti možete da uskladištite. Jedan primer je i insulin. Insulin je hormon rasta, što znači da stimuliše telo da stvara tkiva, uključujući i masne ćelije.

Usporeni metabolizam: pojedini lekovi (poput beta-blokatora za visoki krvni pritisak) mogu dovesti do usporavanja metabolizma, što znači da se kalorije ne sagorevaju tako brzo.

Poteškoće sa fizičkom aktivnošću: zatim, postoje lekovi koji otežavaju kretanje i vežbanje, tako da sagorevate manje kalorija svakog dana. Neki antihistaminici mogu da vas uspavaju, tako da nemate volje za kretanjem i vežbanjem. Ostali lekovi – poput amitriptilina i sličnih antidepresiva mogu otežati disanje, pa je samim tim teže i vežbati.

PREPOZNAJTE DA LI LEKOVI KOJE KORISTITE UTIČU NA STVARANJE VIŠKA KG

Kada je reč o višku kilograma koji je u vezi sa upotrebom lekova, primetićete porast kilograma ubrzo nakon što počnete da uzimate lek – moguće u roku od šest meseci. Ali količina dobijene težine može da varira od osobe do osobe. Neki ljudi mogu dobiti 10 kilograma tokom tih 6 meseci, dok drugi mogu videti porast i preko 20+ kilograma za isti taj vremenski period.

Ako ste tek započeli uzimanje lekova i primećujete da se vaša odeća „sužava“, postavite sebi ova tri pitanja:

Da li sam nedavno promenio/la način ishrane?

Da li sam prestao/la da vežbam tako često?

Da li sam bio/la znatno više pod stresom?

Ako ste na sva tri pitanja odgovorili sa „ne“, možda bi bilo dobro da razmislite da li su vaši lekovi krivi za taj višak.

DA LI MOŽETE DA UČINITE NEŠTO PO TOM PITANJU?

Prvo, neki od gore navedenih lekova su za mnoge koji ih koriste i od životne važnosti. Zato nemojte prestati uzimati lekove bez prethodne konsultacije sa vašim lekarom. Kako smo već i napisali, ako ste zainteresovani za promenu lekova, u većini slučajeva su dostupni alternativni lekovi koji mogu da reše vaše zdravstvene probleme, ali nemaju sporedni efekat povećanja telesne težine.

Razgovarajte sa svojim lekarom kako biste saznali da li vaši lekovi mogu da izazovu stvaranje viška kilograma i razgovarajte sa njima da li je moguć prelazak na neku drugu opciju koja će vam više odgovarati.

U međuvremenu, možete pokušati dodatno da poradite na svojoj ishrani i fizičkoj aktivnosti kako biste već na taj način krenuli da se borite sa dobijenim viškom koji ste stekli uzimanjem lekova. Vođenje dnevnika ishrane i vežbanja može biti koristan način za praćenje promena u vašem načinu života. Biće vam lakše da ispratite napredak i procenite šta daje rezultate, a šta ne. Pored toga, vi i vaš lekar ćete zajedno doći do idelnog rešenja i za odgovarajuću terapiju.

Na kraju, kada se svi uloženi napori i trud spoje, verujemo da će se i rezultati ubrzo pokazati.

Autor: Pink.rs