Ispovest ljubavnice: Znam da uništavam porodicu, ali to nisam birala!

Ona opisuje kako je spavati sa muškarcem za kojeg zna da je u braku i da ima svoju porodicu

Jedna žena (28) ima ljubavnu aferu sa oženjenim muškarcem koji ima decu, te je odlučila da ispriča kako izgleda biti ljubavnica.

"Znam da sam žena koju mrze druge žene. Ja sam žena koja uništava porodicu jer spava sa oženjenim muškarcem. Ali, šta da kažem? To nisam birala. Zaljubila sam se u tog muškarca, iako mi u glavi često odzvanja kako to nije u redu i kako jednostavno ne treba tako da postupam. Moraću da povučem ručnu kad početi previše da boli", započinje svoju ispovest o tajnoj vezi za oženjenim muškarcom kojem je upoznala na poslu.

Seksualna privlačnost je bila obostrana čim su prvi put ugledali jedno drugo, a prvi poljubac pao je na izletu. Od tada su u romansi koju čuvaju pod velom tajne.

"Kad je kod mene, zaboravimo na sve oko nas. Nalazimo se uglavnom dva do tri puta nedeljno u mom stanu. On ženi kaže da ide sa društvom na piće ili ostati prekovremeno na poslu. Ležimo u krevetu, mazimo se, razgovaramo i imamo seks. Pored toga, moram da pazim da ne ostavim neki trag u vidu ogrebotine, ruža za usne, masnice. Ne smem imati ni parfem na sebi, jer to žene odmah primete. A on se ne tušira nakon seksa, jer to bi bilo previše očigledno. Ko dolazi kući iz provoda ili s posla sveže istuširan?

Kad je kod mene, sve je predivno. Međutim, znam da će otići kući i zaspati pored druge. Znam da će ga ujutru probuditi deca i da će doručkovati sa svojom suprugom i mališanima. To me boli! Zato pokušavam da ne mislim o tome. Ako neko misli kako je lako u aferi isključiti osećanja, grdno se vara. Uvek pomalo boli. U dubini duše sam svesna da on nikad neće napustiti svoju porodicu. Znam to od prvog dana, a opet ne mogu da ga ostavim. Zbog toga znam da ovo neće dugo trajati. Moraću u jednom trenutku da povučem ručnu i jednsotavno presečm kad me ne bi previše bolelo.

Do tada ću nastaviti – kao žena koju mrze druge žene".