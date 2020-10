Kopaonik spreman za zimsku sezonu - Najveći hotelski kompleks i Skijališta Srbije najavljuju otvaranje 3. decembra (FOTO)

Sudeći po rekordnoj poseti tokom letnjih meseci i činjenici da interesovanje za domaće destinacije ne jenjava, očekuje se da Kopaonik i ove zime bude prvi izbor za odmor i skijanje u Srbiji.

Skijanje i zimski sportovi na otvorenom važe za najbezbednije u aktuelnim globalnim okolnostima, ali se i pored toga posebna pažnja posvećuje pripremi mera radi prevencije i zaštite zdravlja skijaša i gostiju tokom boravka u hotelu.

U cilju maksimalnog prilagođavanja trenutnim okolnostima, MK Resort je uveo fleksibilnje uslove rezervacije sa kovid garancijom, koja podrazumeva refundaciju uplaćenih sredstava u celosti.

Do kraja oktobra važe specijalna ponuda i popusti za rezervacije smeštaja u svim terminima tokom zimske sezone. Pretprodaja ski karata putem web shopa sa popustom kreće 15. novembra i trajaće tokom cele sezone.

"Mesec i po dana pred otvaranje zimske sezone, vodeći hotel Grand je potpuno spreman da pruži maksimalnu sigurnost i komfor za svoje goste. Posle uspešno realizovane letnje sezone, odlično smo organizovani za rad u novim normalnim okolnostima, a da pri tome zadržavamo vrhunski kvalitet i najviše standarde po čemu smo poznati. Gosti danas to cene više nego ikada pre i prepoznaju sasvim novu vrstu usluge, pri čemu bezbednost i zaštitu zdravlja svoje porodice stavljaju na prvo mesto. Iako izazovna, ni ova sezona u hotelu Grand neće proći bez noviteta i sadržaja na koje su naši gosti navikli. Uveliko pripremamo novi gastronomski koncept i otvaranje elitnog restorana sa ponudom odabranih svetskih klasika i ambijentom u kome će se uživati sa stilom. Osim toga, posebnu pažnju posvetićemo animaciji dece i uključiti brojne novitete poput najpopularnijeg zabavno-edukativnog gejming centra, ali i aktivnosti i sadržaje na otvorenom, kako bi porodicama obezbedili kvalitetan i bezbedan sadržaj. Zbog toga smo sigurni da će hotel Grand i Kopaonik opravdati i ove zime status vrhunske usluge i najbolje ponude planinskih turističkih centara u okruženjuˮ, rekao je Radoš Đorđević, direktor hotela.

Uz brojne novine, predstojeća zimska sezona na Kopaoniku ispuniće očekivanja svih posetilaca i ljubitelja sportova na snegu.

„Ono što će posebno obradovati skijaše jesu čak tri nove staze na kojima će uživati, a ubrzano se radi na izgradnji gondole Brzeće – Mali Karaman koja predstavlja najznačajniji projekat za srpski turizam. I pored velikih investicionih ulaganja u skijašku infrastrukturu, izgradnju gondola, proširenja broja ski staza i novog sistema za kontrolu, Skijališta Srbije ove sezone neće menjati cene ski karata. Tu su i brojni popusti koji će se odobravati u pretprodaji, ali i tokom same ski sezone. Skijašima i borderima obezbeđena je mogućnost da online, potpuno beskontaktno na brz i jednostavan način, dođu do svoje ski karte i uživaju tokom cele zimske sezone na Kopaoniku. Pored toga, omogućeno je i beskontaktno preuzimanje ski karata putem pickup box-ova koji će se nalaziti u ski centrima, ali i u Beogradu. Kopaonik je iz godine u godinu sve atraktivnija destinacija domaćim i stranim turistima, o čemu govori prošlogodišnji rekord, kada je tokom zimskih meseci svakodnevno zabeležno između šest i sedam hiljada skijaša na stazama. Ovaj podatak govori u prilog atraktivnosti i razvoju destinacije, zbog čega se Kopaonik može naći rame uz rame sa skijalištima u Evropiˮ, rekao je povodom otvaranja sezone Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije.

Za rezervacije zimskih aranžmana u bilo kom terminu do kraja sezone, hotel Grand obezbedio je specijalne uslove i brojne pogodnosti koji važe do kraja oktobra. U skladu sa aktuelnom zdravstvenom situacijom u zemlji, uslovi rezervacije fleksbilniji su nego inače, a pored atraktivnih popusta dostupna je i kovid garancija. Kako bi se svi gosti osećali sigurno i bezbedno, kovid garancija omogućava povrat uplaćenih sredstava u potpunosti u slučaju da neko od gostiju na koje se odnosi rezervacija oboli od koronavirusa. U okviru paketa za otvaranje sezone, od 3. do 6. decembra, biće dostupne i ski karte, dok će ski oprema i škola skijanja biti u ponudi po povoljnijim uslovima, kao i brojne druge hotelske usluge. Uz prostranost, komfor, udobnost i sigurnost koju Grand Hotel & Spa nudi svojim gostima, posebno prilagođeni sadržaji i iznenađenja posebno osmišljena za goste hotela, obezbediće kao i uvek nezaboravan početak zimske sezone koja će tradicionalno biti otvorena prvog vikenda decembra.

Hotel Grand se izdvaja po svojim kapacitetima, a njegova površina od 25 hiljada kvadratnih metara predstavlja ogromnu prednost, jer upravo veličinom, prostranošću i funkcionalnošću obezbeđuju i više nego dovoljno prostora da se svaki gost oseća sigurno i bezbedno. Od samog ulaska u hotel, obezbeđena je sva neophodna zaštitna oprema, a radi se i redovna sterilizacija kompletnog hotelskog prostora, sa posebnim akcentom na sobe i apartmane. Takođe, uvedena je i „no-servis“ opcija na zahtev, koju gost može odabrati ukoliko želi potpunu fizičku distancu tokom svog boravka.

Da je Kopaonik dostojan konkurent najpoznatijim evropskim ski centrima prepoznala je i Svetska skijaška federacija. Uz njihovu podršku, Skijališta Srbije sa Skijaškim savezom Srbije uveliko pripremaju organizaciju Evropa kupa za skijašice, i to u disciplinama slalom i veleslalom, a koji će se održati na stazi Duboka od 22. do 26. februara 2021. godine. Ovo je prvi put da će ski centar Kopaonik biti domaćin jednog od najprestižnijih skijaških takmičenja. Prateći sve preporuke u domenu zaštite zdravlja, maske i bandane (zaštitne marame za sneg i hladnoću) i rukavice svakako će biti obavezne prilikom ukrcavanja na žičare. Prilaz žičarama biće regulisan, a prodajna mesta obezbeđena.

Nema sumnje da će Kopaonik zahvaljujući organizaciji, profesionalizmu osoblja i pripremi staza koje su na svetskom nivou biti najtraženija destinacije ove zime, a Grand Hotel & Spa idealno mesto za siguran i nezaboravan zimski odmor.