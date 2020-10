Ako patite od sindroma lenjih creva, ove namirnice su spas: Provereno regulišu probavu i ubrzavaju metabolizam!

Izvor: Still, Foto: Pink.rs | |

Obavezno počnite da jedete više ove hrane, pa će problemi nestati u kratkom roku

Naši organi za varenje imaju svoj ritam i trebalo bi da je on uvek isti, ako su nam i navike i ishrana iste. Ipak, kod nekih od nas i nije uvek tako, pa se creva ne prazne onako često kako bi trebalo, što dalje vodi u probleme i poremećaje. Kada praznimo creva ređe od tri puta nedeljno, smatra se da imamo problem sa lenjim crevima. Do loše probave dovode loše navike u ishrani, manjak fizičke aktivnosti i stres. Na sreću, ovo nelagodno stanje se može pobediti uvođenjem određene hrane u jelovnik. Evo koje to namirnice mogu da podstaknu rad crevai ubrzaju metabolizam:

Čija semenke

Prve na listi su čija semenke koje su bogate omega 3-masnim kiselinama, antioksidantima,vlaknima, magnezijumom, cinkom, gvožđem i kalcijumom, pa su zato pogodne za jačanje imuniteta i regulisanje probave.

Avokado

Bogat je nezasićenim masnim kiselinama koje podstiču rad metabolizma. Pored toga, avokado sadrži beta-karoten koji se u telu pretvara u vitamin A koji je potreban za zdravu sluznicu u probavnom traktu.

Limun

Limun sadrži vitamin C, ali i pektin koji povoljno utiče na creva. Najbolje bi bilo popiti čašu tople vode sa limunom svako jutro.

Kefir

Kefir je bogat bakterijama mlečne kiseline – koje su zdrave za našu crevnu floru pa otklanjanju uzročnike bolesti.