Ako imate problem sa zadržavanjem vode u organizmu i viškom kilograma i ne znate šta da radite....?

ZADRŽAVANJE VODE I LEKOVI

Mnogi lekovi kao neželjeni efekat navode i zadržavanje vode. Lekovi koji spadaju u tu grupu su najčešće:

• Lekovi za visok krvni pritisak

• Sredstva za ublažavanje bolova

• Antidepresivi

• Lekovi za hemoterapiju

• Kortikosteroidi

Ukoliko primetite zadržavanje vode, oticanje i osećaj nadutosti, razgovarajte sa vašim lekarom kako biste ustanovili da li su lekovi koje uzimate možda problem. Ako je to slučaj, možda će vam umesto tog leka biti preporučen neki drugi. *Nemojte prestati sa terapijom na svoju ruku.

PROBLEMI SA SRCEM?

Srce koje je slabo ne obavlja dobro svoj posao “pumpanja”. Upravo to može dovesti do zadržavanja vode i do otoka u nogama i stomaku.

Ostali simptomi srčane insuficijencije uključuju:

• Slabost

• Vrtoglavicu

• Brz rad srca

• Osećaj umora

• Kratak dah

U krajnjem slučaju, srčana insuficijencija može prouzrokovati i opasno nakupljanje tečnosti u plućima.

PROBLEMI SA VENAMA?

Ako venski zalisci ne funkcionišu kako treba, dolazi do usporavanja toka krvi i njenog zadržavanja u venama. Zbog toga takođe može doći do oticanja nogu.

Ostali simptomi uključuju:

• Bolne noge

• Uvećane vene

• Promenu boje kože

• Osip na koži

• Čir na koži

MOŽE LI BITI NEŠTO DRUGO?

Zadržavanje vode može biti uzrokovano i drugim ozbiljnim stanjima:

Tromboza dubokih vena: Ako imate otok samo na jednom stopalu ili nozi, moguće je da imate krvni ugrušak. Ostali znaci uključuju bol, toplinu i crvenilo. Nemojte zanemariti te znake, odmah se obratite vašem lekaru.

Plućni edem: Ljudi sa hroničnom srčanom insuficijencijom mogu nakupiti tečnosti u plućima. Znaci ovog stanja uključuju otežano disanje, ubrzano, plitko disanje i kašljanje. Ovo stanje zahteva hitan tretman.

Preeklampsija: Normalno je da žene imaju otok na stopalima i nogama tokom trudnoće. Ali oticanje ruku i lica može biti znak ozbiljnog problema sa krvnim pritiskom koji se naziva preeklampsija. Pozovite svog doktora ako primetite otok koji prati glavobolja, zamućen vid ili bolovi u stomaku.

ŠTA MOŽETE UČINITI POVODOM ZADRŽAVANJA VODE

Pitajte svog doktora ili farmaceuta. U nekim slučajevima otok zahteva hitnu medicinsku pomoć. Ako je zadržavanje vode izazvano menstrualnim ciklusom ili slanim obrokom, proći će sam od sebe. Ako je to simptom drugog zdravstvenog stanja, lečenje bi trebalo da pomogne. Lekar vam takođe može predložiti:

- Da isprobate dijetu sa malim unosom soli: Ne uzimajte više od 2.300 miligrama natrijuma dnevno.

- Uzimanje lekova i dijetetskih suplemenata: Lekar vam može propisati diuretik ili tablete za izbacivanje viška vode. Oni pomažu vašem telu da se reši viška natrijuma i tečnosti. Jedno od prirodnih rešenja koje vam može pomoći da izbacite višak vode iz organizma je Herbafast Detox. On sadrži prirodne supstance koje imaju diuretski efekat.

- Konzumiranje namirnica koje imaju i diuretski efekat: sok od limuna, sok od brusnice, namirnice bogate vitaminom C.

Mislite na svoje zdravlje, čitajte i edukujte se kada krećete u borbu sa viškom kilograma. Striktne dijete ne treba da vam budu prvo rešenje.

