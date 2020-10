REZULTAT ZA SAT SAMO VREMENA - Londonski aerodom uvodi brze testove za koronu

Putnici koji lete iz Londona, sa aerodroma Hitrou za Hong Kong, biće u mogućnosti da urade brzi test na kovid 19 na aerodromu pre prijave.

Testovi, koji se moraju unapred rezervisati, koštaju 80 funti, a rezultati će biti dostupni u roku od sat vremena.

Iako se očekuje da će vrlo ograničen broj putnika koristiti tu mogućnost ove nedelje, taj potez se smatra značajnim za potencijalno okončanje karantinskih pravila.

Brzi bris pljuvačke, poznat je kao test Lamp (Loop-mediated Isothermal Amplification). Brži je od PCR testova jer se brisevi ne šalju u laboratoriju, ali kompanija koja stoji iza njega priznaje da je Lamp test i "nešto manje osetljiv".

Nemačka upozorava

Test neće prihvatiti zemlje koje zahtevaju dokaz negativnog PCR testa. To su za sada Kipar, Grčka, Bahami. Sa Italijom se još uvek vode razgovori na nivou država, ali to tek treba da bude potvrđeno, a već prvi dan došlo je do problema jer je Italija, za koju se očekivalo da bude deo lansiranja, odbila da prizna testove, navodi Gardijan.

Testiranje će obaviti zaposleni iz kompanije koja proizvodi testove, u novim objektima na terminalima 2 i 5, ovog aerodroma. Putnici moraju da rezervišu termin pre nego što odu na aerodrom.

Dzon Holand, izvršni direktor aerodroma Hitrou, rekao je: "Mnoge druge zemlje već koriste testiranja kako bi zaštitile svoje granice dok ponovo pokreću trgovinu i putovanja. Mogućnost testiranja na aerodromu će olakšati i putnicima koji dolaze, ali i koji odlaze iz zemlje".