Lekari odgovorili na 5 PITANJA koja svi guglaju, a STIDE SE da ih postave uživo

Nema zbog čega da vas bude sramota, sve su to oni već čuli i videli.

Koliko ste puta čuli ovu rečenicu kada ste se požalili na neki neprijatan problem, a zbog kojeg vas je bilo sramota da odete kod lekara?

Koliko god svako od nas bio svestan da su lekari jako dobro upućeni u sve funkcije ljudskog tela, nije baš najprijatnije govoriti o sopstvenim intimnim problemima.

Imajući to u vidu, ljudi iz struke odgovorili su na nekoliko škakljivih pitanja koja se redovno nalaze na listi najguglanijih. Svi se slažu da lečenje kod dr. Gugla nije uopšte pametna ideja jer, kao što možda već znate, on će vam neretko postaviti pogrešnu dijagnozu i samo vas dodatno zabrinuti.

Dr. Stefani Tejlor je za Mirror odgovorila na top 5 pitanja vezanih uz zdravlje najčešće pretraživanih na internetu.

1. Kako tretirati hemoroide?

Hemoroidi su nakupine koje se stvaraju unutar i oko anusa. Mogu biti nuspojava zatvora, prejakog naprezanja tokom velike nužde ili čak trudnoće. Tretiranje hemoroida korisnici interneta u Velikoj Britaniji guglaju više od 12.000 puta mesečno.

Oni mogu biti prilično bolni, ali u apotekama možete kupiti kreme i druge lekove protiv bolova za ublažavanje neprijatnosti – i to bez recepta. Promene u načinu života, poput zdrave ishrane, pravilne higijene i vežbanja takođe mogu pomoći u lečenju i sprečavanju ponovnog pojavljivanja hemoroida.

2. Šta uzrokuje zatvor?

S skoro 10.000 pretraga mesečno u Velikoj Britaniji, zatvor je takođe goruće pitanje o kom pre pitamo Gugl nego lekara. Postoje određeni znakovi koji mogu ukazivati na to da imate zatvor. Ako ste u jednoj nedelji manje od tri puta imali stolicu, a kada je i imate, obično je jako tvrda i teško prolazi, verovatno patite od zatvora, prenosi “Index“.

Uzroci su različiti i uglavnom normalne svakodnevne stvari na koje ste možda zaboravili da obratite pažnju. Često je to samo nedostatak vlakana i to se može rešiti unosom više voća, povrća i žitarica. Ako ste dehidrirani ili niste dovoljno aktivni, to takođe može dovesti do zatvora.

Osim uobičajenih uzroka, zatvor može biti nuspojava nekih lekova, a, nažalost, ne ide vam u korist ni ako imate emotivnih problema, poput stresa ili anksioznosti. Ako patite od hroničnoga zatvora i trpite velike bolove, što pre posetite svog lekara opšte prakse

3. Kako zaustaviti „vetrove“?

Ovo se pitanje pretražuje skoro 3000 puta mesečno u Velikoj Britaniji, ali ljudi ne bi trebalo da toliko brinu jer je nadutost potpuno normalna stvar, čak i zdrav deo probavnoga procesa. Većina ljudi gasove ispušta između 14 i 23 puta dnevno pa su česte nadutosti učestalije nego što mislite, ali ako to želite da sprečite, postoje načini.

Prvo i najvažnije, možete izbegavati hranu i pića koja uzrokuju gasove, poput laktoze i složenih vlakana ili gaziranih pića. To bi trebalo da smanji učestalost vetrova. Ako ovo ne pomogne, možda postoji netolerancija koje niste svesni, a koja bi mogla uzrokovati uznemirenost creva ili možda patite od sindroma iritabilnoga kolona.

4. Kako se rešiti zadaha?

S skoro 3000 mesečnih pretraga, mnogi Britanci zabrinuti su i zbog lošeg zadaha. Uglavnom je to uzrokovano onime što jedete, a to se lako može popraviti poboljšanjem ishrane i higijene zuba.

Pranje zuba dva puta dnevno duže od dva minute, redovna upotreba konca i vodice za ispiranje usta savršen je način da eliminišete neprijatne mirise iz usta. Izbegavajte jaku i začinjenu hranu ili nosite žvakaću gumu bez šećera sa sobom.

Još češće, pušenje i stroga dijeta mogu takođe biti uzroci zadaha, kao, uostalom, i celog niza drugih zdravstvenih problema.

5. Zašto ponekad ‘pobegne’ u gaće?

To može biti normalna svakodnevna pojava za mnoge ljude, ali nije nešto s čime morate živeti. Ako imate slabo dno karlice i patite od stresne inkontinencije, kijanje, kašljanje, napadi smeha, trčanje i dizanje teškog tereta mogu biti okidači za isticanje mokraće.

Postoje grupe ljudi s visokim rizikom za slabost bešike, uključujući starije osobe, gojazne ili pušače. Žene nakon porođaja takođe će verovatno doživeti neku vrstu inkontinencije.

Da biste izlečili stresnu inkontinenciju, možete napraviti određene promene u načinu života, poput izbegavanja alkohola i pića s kofeinom, gubitka viška kilograma i izvođenja Kegelovih vežbi za jačanje karlice.