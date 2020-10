Ovaj deo tela perete svakog dana, a nikako ne biste smeli – PREOPASNO JE!

Uvek kada se tuširate, verovatno pazite da operete telo od glave do pete. Naravno, ključna je svakodnevna higijena, ali neki delovi tela nisu namenjeni stalnom čišćenju. Zapravo, čišćenjem ušiju verovatno nanosite više štete nego koristi.

„Korišćenjem pamučnih štapića za čišćenje ušnog kanala ne samo da gurate vosak bliže bubnoj opni uha, već postoji značajan rizik od nanošenja lakših do težih povreda“, kaže otolaringolog Kris Hatana.

„Dve najveće zablude koje kao otolaringolog čujem su da ušne kanale treba očistiti u kućnom okruženju i da za njihovo čišćenje treba da se koriste pamučni štapići – ni jedno ni drugo nije tačno“, dodala je Hatana: „Ušni kanali se obično sami čiste.“

Studija objavljena u časopisu The Journal of Pediatrics 2017. godine, analizirala je podatke koji su prikupljani tokom 20 godina, od 1990. do 2010. godine i otkrila da je više od 263.000 dece mlađe od 18 godina primljeno u američke bolnice zbog povreda uha koje su bile rezultat upotrebe pamučnih štapića. Od tih stotina hiljada povreda, najčešće je dokumentovan uzrok čišćenje ušiju (73 posto zabeleženih povreda).

Doktorka Hatani i njen tim istraživača prvi put su medicinsku zabrinutost zbog pamučnih štapića izrazili još 1972. godine – skoro 50 godina nakon što su patentirani. Ova studija iz 70-ih pokazala je da postoje izveštaji o perforaciji bubne opne (TMP), spoljnoj infekciji i utiskivanju cerumena nakon upotrebe pamučnih štapića.

Uprkos ovoj ranoj studiji i upozorenjima koja su usledila, ljudi i dalje redovno koriste pamučne štapiće za čišćenje ušiju. Studija iz 2011. otkrila je da ih 68 posto ljudi i dalje koristi, a 96 posto njih kaže da ih koriste za uklanjanje ušnog voska, prenosi Best Life.

„Gotovo svi pacijenti s povredom uha povezanim s pamučnim štapićima su izlečeni, ali to ne znači da neke povrede nisu bile ozbiljne“, naveli su istraživači u studiji iz 2017. godine: „Tipično, zadržavanje stranog tela u ušnom kanalu ne uzrokuje komplikacije ako se pravovremeno ukloni, ali kada se ne ukloni, prisutnost hroničnog stranog tela povezana je s intrakranijalnim komplikacijama, uključujući apsces mozga i fatalni meningitis.“