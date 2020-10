PINK.RS I PUTRIOTA VAS VODE U ČERNOBILJ! OVO je treći deo NEVEROVATNOG PUTOVANJA - Saznajte sve o obilasku KOBNOG REAKTORA (FOTO)

View this post on Instagram

Zamislite da vam u jednom danu nestane sve što ste imali. Park ispred zgrade, fotelja, strip iz detinjstva, osmeh u ogledalu. Sa prašnjavog sedišta kroz prozor posmatrate život, dom, prošlost i budućnost, dim iz reaktora. A najveća se eksplozija zapravo desila u vama. Odvoze vas, ni sami niste sigurni gde. Niti vas zanima. Rekli su vam da ćete se vratiti. . Zamiste dan bez najlepšeg što ste imali.