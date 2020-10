Obratite pažnju: Ovo su razlozi usled koji ste hronično umorni i neispavani!

Istovremeno saznajte kako da poboljšate kvalitet vašeg života, odmor i neophodan san.

Depresija i anksioznost

Prema nekim istraživanjima, 75% depresivnih ljudi ima problema sa spavanjem, u vidu insomnije ili hipersomnije, nemogućnosti da ostanu budni u toku dana. To je začarani krug gde ili ne možete da spavate ili prevše spavate. Ukoliko patite od depresije ili anksioznosti, potražite profesionalnu pomoć. Ukoliko osetite anksioznost u toku dana, udahnite duboko i lagano ispuštajte vazduh.Ponovite ovu vežbu disanja nekoliko puta, dok se potpuno ne opustite. Razgovarajte sa nekim kome verujete, sa prijateljem ili terapeutom o Vašim emocijama i problemima. Suplementi koji sadrže S-adenozil metionin, na prirodan način povećavaju sintezu serotonina, dopamina, takozvanih „hormona sreće“ u našem organizmu, i popravljaju simptome depresije.

Ishrana

Hrana koju unosite u svoj organizam, igra mnogo veću ulogu za Vaše zdravlje, nego što većina ljudi misli. Možda mislite da krofna ne može da ima tako veliki uticaj, ali istina je da visoko kalorična,masna, pržena, procesuirana hrana utiče veoma loše na naše zdravlje, pa i na naš ritam spavanja i kvalitet sna. Izbalansirana ishrana, unos dovoljne količine proteina, ugljenih hidrata, vitamina i minerala, konzumiranje voća, povrća, orašastih plodova i semenki će Vam dati najviše energije kako biste lakše pregurali dan.

Unos tečnosti

Hidrirajte Vaš organizam. Voda čini 55-75% našeg organizma. Većina ljudi ne unosi dovoljno tečnosti u toku dana. Čak i blaga dehidracija organizma često dovodi do umora, vrtoglavice, ljutnje,konfuzije… S druge strane, izbegavajte i unos velike količine vode, bez dovoljno elektrolita. To dovodi do sličnih simptoma kao i dehidratacija organizma.

Smanjite unos kofeina i alkohola. Odredjeni čajevi, koje često konzumiramo pred spavanje, sadrže kofein i remete nam san.

Fizička aktivnost

Možda mislite da ste previše umorni za vežbanje, šetnju… Ali aktivan život Vam u stvari daje dodatnu količinu energije. Zato izađite iz kuće, šetajte, idite na jogu, vežbe istezanja, ples. Krenite! Svakih 20 minuta napravite pauzu i prošetajte, naročito ako imate posao koji zahteva puno sedenja ispred računara. Svaki vid fizičke aktivnosti Vam može umanjiti umor tokom dana i poboljšati kvalitet sna tokom noći.

Stanje organizma

Proverite zdravstveno stanje Vašeg organizma. Ukoliko ste neuobičajeno umorni, proverite krvnu sliku, hormone, štitnu žlezdu… Nekada čak i mali poremećaj u nivou minerala, hormona, može se odraziti na Vaš metabolizam, raspoloženje, pospanost i umor. Idite na redovne kontrole kod Vašeg izabranog lekara.

Povremeni umor osetimo svi u nekom trenutku. Ako se pitate „Zašto sam uvek umoran?“, probajte da popravite stanje promenom načina života. Spavajte dovoljno, hranite se zdravo, vežbajte,boravite više na svežem vazduhu… Postoji mnogo načina de ublažite stres, da jedete zdravije i na kraju, da dobijete više energije. Ne zaboravite, Vaš organizam nije mašina. Čuvajte ga!

Autor: promo