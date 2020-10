PAS VAS NIKAD NEĆE LAGATI - Ovih šest znakova ukazuju na to da vaš ljubimac ima poverenje u vas

Svi vlasnici pasa vrlo dobro znaju šta znači ljubav prema ljubimcu, budući da većinu svog slobodnog vremena provodite sa njima.

Nivo ljubavi i poverenja koje osećate prema svom ljubimcu ne razlikuje se od onog koji osećate prema bilo kom drugom članu porodice. Ali da li je osećaj obostran?

Evo 6 načina na koje možete da otkrijete da li vaš ljubimac ima poverenje u vas.

Oči otkrivaju

Kada se psi i njihovi vlasnici pola sata gledaju u oči, nivo oksitocina u njihovim telima raste, pokazalo je istraživanje jednog japanskog univerziteta.

Oksitocin se naziva i hormonom ljubavi i hormonom milovanja. Nivo ovog hormona naglo skače kada smo blizu nekoga koga volimo i kome verujemo.

Naučnik Takefumi Kikusuj veruje da bi uporno gledanje psa u oči vlasnika moglo značiti da ljubimac pokušava da stvori dublju vezu sa svojim vlasnikom, što je definitivno znak poverenja.

Spava u vašoj sobi

Psi obično spavaju na mestu gde se osećaju prijatno, pa bi spavanje u vlasničkoj sobi sigurno moglo biti pokazatelj poverenja.

Posmatrajte svoje emocije

Pas može da oseti emocije vlasnika i manje je verovatno da će da vam veruje ako ste često nervozni i ljuti.

Istraživači sa Univerziteta Brigham Iung pratili su kako su psi reagovali na nervozne i na smirene reči. Kada su psi videli negativno ponašanje (namrgođenost, naborane obrve i oštar glas), bili su manje voljni da traže poslasticu.

Ukrade vam cipele

Možda vam neće biti drago kada vaš ljubimac uzme vaš omiljeni par cipela ili šal, ali on to čini iz ljubavi. Uzima vaše stvari jer one mirišu na vas, a ljubimci se osećaju bezbedno kada osete vaš miris.

Njegov govor tela

Ako želite da vam pas veruje, važno je da naučite da čitate njegov govor tela kako biste mogli da znate kada želi fizičku interakciju, a kada nije raspoložen za to, piše "Reader´s digest".

Ako brzo oblizuje njušku, okrene glavu ili zeva, znak je da ga ne mazite.

Maše repom na određeni način

Uobičajena je zabluda da bilo kakvo mahanje repom znači da je vaš pas srećan. Grupa italijanskih istraživača objavila je u studiji 2007. godine da pravac mahanja repom može da otkrije kako se čovek oseća.

Talasanje udesno je naročito znak pozitivnih emocija, a ulevo negativnih. Ako vaš pas pomalo maše repom udesno kada vas vidi, zvanično ste među njegovim omiljenim ljudima na svetu.