Opstipacija u trudnoći – kako je se rešiti?

Ako ste u drugom stanju i muči vas zatvor, pažljivo se informišite o laksativima koji su vam dozvoljeni da koristite.

Trudnoća je posebno stanje žene, period kada je ona posebno osetljiva, kada se smenjuju burne emocije, strahovi, strepnje, radosti, uzbuđenja… Pored toga, žena prolazi i kroz fizičku transformaciju – telo se priprema za porođaj i u organizmu se luče hormoni koji su neophodni za napredovanje zdrave trudnoće.

Jedan od hormona koji se luči u trudnoći je progesteron. Progesteron je hormon koji, pored ostalih funkcija, ima ulogu da opušta mišiće, što je značajno u trudnoći jer opušta mišiće materice. Međutim, on ima ovaj efekat i na mišiće creva, što dovodi do usporene peristaltike i usporenog pražnjenja crevnog sadržaja. Sam zatvor i neredovna stolica ne mogu naškoditi trudnoći. Trudnice često misle da se od naprezanja tokom defekacije mogu javiti kontrakcije, ali se to dešava veoma retko i treba se odmah javiti lekaru. Opasnost leži u tome što neredovna stolica u trudnoći često dovodi do pojave hemoroida, kojima su trudnice inače sklone, i što im može dodatno stvarati neprijatnost i nervozu.

Simptomi opstipacije u trudnoći su:

– otežano ili usporeno pražnjenje

– ritam pražnjenja ređi od tri puta nedeljno

– veliki napor prilikom pražnjenja

– smanjena količina, tvrda ili suva stolica

– osećaj nedovoljnog pražnjenja nakon defekacije

Kako se rešiti opstipacije u trudnoći?

– Ishrana: jedite dosta voća, povrća, žitarica – hrana bogata vlaknima podstiče rad creva i omekšava stolicu.

– Unos tečnosti: pijte dosta vode u toku dana, bar 6-8 čaša: voda će pokrenuti vaš metabolizam, varenje i olakšati pražnjenje crevnog sadržaja.

– Fizička aktivnost – šetajte, plivajte, raspitajte se sa stručnim licima o vežbama koje možete raditi u trudnoći – umerena fizička aktivnost pored svih blagodeti na trudnoću, ima i povoljan efekat na rad creva.

– Zapreminski laksativi koji sadrže biljna vlakna iz azijske bokvice Plantago ovata su laksativi koje možete bezbedno koristiti u trudnoći. To su preparati koji su prirodan izvor biljnih vlakana. Preparati koji pored biljnih vlakana sadrže i poseban soj probiotika (Bacillus subtilis), ima još bolji efekat na sam rad creva. I zapamtite – nisu svi biljni laksativi bezbedni u trudnoći!

Trudnoća je period života kada brinete ne samo o svom, već i o zdravlju svog deteta. Kako bi se rešili opstipacije, ali i očuvali svoje i zdravlje bebe generalno hranite se zdravo, unosite što više voća i povrća, šetajte, boravite na svežem vazduhu, izbacite loše životne navike. Koristite samo preparate koji su dobri za Vas i bezbedni za Vašu bebu.

