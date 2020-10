Jedan pas svako veče beži i ujutru se vraća UMORAN - Svi se pitaju o čemu se radi (VIDEO)

Početkom ove godine se dogodila jedna vrlo neobična situacija u predgrađu Sao Paola u Brazilu.

Vlasnica jednog psa koji je udomljen sa ulice je primetila da njen ljubimac svako veče u isto vreme beži iz svog doma i vraća se umoran u jutarnjim satima.

Jednu noć je krenula za svojim psom kako bi rešila misteriju gde on to tačno ide svake večeri. Na njeno veliko iznenađenje, ispostavilo se da pas svake večeri ide da se nađe sa lokalnom učiteljicom koja mu je svake večeri donosila hranu u kesi misleći da je u pitanju lutalica. Kako učiteljica tvrdi, to njihovo nalaženje je trajalo više godina. Ono što je još neobičnije jeste što pas nikada nije pojeo svu dobijenu hranu, već ju je svake noći nosio dalje svojim drugarima koji su živeli na deponiji. Pas se brinuo o jednoj starijoj mački, dva manja psa kao i o koki sa pilićima.

Ovaj predivni pas je preuzeo ulogu zaštitinika i hranitelja ovog malog neobičnog životinjskog čopora i nije zaboravio na svoje drugare sa ulice čak i kada je dobio svoj stalni dom i vlasnika.

Nakon što pogledate snimak u nastavku, verujemo da ćete zaključiti isto što i mi, a to je da su životinje sposobne da pokažu veliku solidarnost kao i ljubav i brigu za svoju porodicu ili u ovom slučaju mali neobični čopor.