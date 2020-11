NAJPOZNATIJI CENTAR KIROPRAKTIKE U REGIONU NALAZI SE U SRBIJI! ''Preporod'' može promeniti VAŠ ŽIVOT iz korena, saznajte i na koji način!

Iskustva uspešno lečenih klijenata najbolje govore o uspehu Centra kiropraktike i fizikalne medicine Preporod.

Odlazak kod doktora opšte medicine, zubara, hirurga, kiropraktičara i drugih je za većinu ljudi stresno iskustvo. Upravo zato svako od njih ima svoj način lečenja i pristup pacijentu. Pravilan pristup važan je pri svakoj, čak i najmanjoj intervenciji. Najpoznatiji i najposećeniji u regionu Centar kiropraktike i fizikalne medicine Preporod izdvaja se pre svega po odnosu sa pacijentom. Objašnjavanje procedura koje će se raditi do najsitnijih detalja u terminima koje pacijent razume je bitna stvar, na ovaj način gradi se veza između kvalifikovanog osoblja i pacijenta i stvara se odnos pun poverenja.

Pre samo nekoliko dana u ''Preporodu'' je uspešno izbegnuta još jedna operacija zahvaljući stručnom timu na čelu sa masterom kiropraktike i strukovnim fizioterapeutom Milošem Prvanovićem. Julijana dolazi iz Švedske, a nakon višemesečnih bolova i utrnulosti noge zbog diskus hernije odlučila se da doputuje u Srbiju na sedmodnevni tretman. Nakon pregleda ustanovljeno je da je diskus izleteo 7mm. Zbog bržeg oporavka kod Julijane rađena su po dva tretmana dnevno - prepodne i popodne. Nakon četiri dana i osam završenih terapija diskus je vraćen, bolovi su nestali, pokretljivost je normalna.

Savremeni način života, svakodnevno sedenje, manjak fizičke aktivnosti samo su neki od razloga za nastajanje bola u leđima. Svako od nas je bar jednom u životu osetio taj bol, bilo da je to lumbalna, torakalna kičma, a u poslednje vreme sve zastupljeniji bol u vratu. Prvo šta osoba primeti je ograničen pokret ili ukočenost što je jasan signal da se obratite kiropraktičaru. Ukoliko se osoba odmah javi, tad je oporavak najefikasniji I problem se rešava već nakon nekoliko tretmana. Ako bol duže traje i ako je stepen oštećenja veći, sam proces rehabilitacije je malo kompleksniji, ali se problem svakako rešava.

Ono što je bitno da znate jeste da su bolovi u leđima i zglobovima prvi simptomi loše ishrane, zbog loše prehrane dolazi do kiselosti organizma, kiselost izaziva lošu perifenu cirkulaciju od koje nastaju vremenom degenerativne promene, a osim profesionalnih terapija u Centru kiropraktike i fizikalne medicine Preporod dobićete mnogo korisnih saveta kako da bolest sasečete u korenu, pre nego što ona uzme maha i izazove trajne posledice. Miloš Prvanović, autor je dve knjige ‘’Karika života’’ i ‘’Hranom do zdravja’’, a svojim znanjem iz ove oblasti problem će sagledati iz više uglova I proceniti kako da na najefikasniji i najbrži način dođe do potpunog oporavka. Takođe, u ''Preporodu'' je moguće najsavremenijom aparaturom izvršiti mikroskopski pregled krvi u tamnom polju, a ovakvom analizom pruža se precizan uvid u zdravstveno stanje organizma, te se u skladu s tim i sprovode promene u životnim navikama koje vode ka ozdravljenju.

Vaše oči mogu otkriti mnogo više o vašem zdravlju nego što ste očekivali. Tokom dugog niza godina istraživanja su uspela da povežu zdravlje sa znacima, bojom i teksturom rožnjače, te je u ''Preporodu'' moguće metodom iridologije (pregled preko irisa - dužice oka) otkriti gde postoji problem u vašem telu.

''Preporod'' vrši ciljani terapeutski pristup mnogim zdravstvenim problemima (koji vas sputavaju u obavljanju redovnih i vanrednih poslova), a koji se odnose na kičmu i zglobove – nameštanje atlasa, uklještenje živaca, ukočenost, lumbago, išijas, nepravilno držanje, diskusherniju i diskopatiju, dislokaciju kukova, skoliozu, kifozu, lordozu, itd. - kod dece i odraslih.

Tim stručnjaka u Centru za kiropraktiku i fizikalnu medicinu Preporod na čelu sa Milošem Prvanovićem vam uspešno može pomoći i usled problema nastalih prilikom sportskih povreda, bolova u ramenu, teniskog lakta, trnaca u rukama, migrena - glavobolja, vrtoglavica, problema sa sinusima, poremećaja ravnoteže, noćnog mokrenja kod dece i odraslih osoba, itd. Njihova parola je ‘’Mi ne lečimo simptome i posledice bolesti, mi lečimo uzroke bolesti do potpunog izlečenja’’.

Operacije na kičmenom stubu oduvek su izazivale veliki strah među pacijentima, a naročito intervencije na vratnom delu kičmenog stuba. Međutim, današnje vreme, pruža neke nove alternativne mogućnosti lečenja diskus hernije – bezbolnim metodama bez operacije!

Ukoliko patite od diskusa vratnog ili lumbalnog dela kičme, ne želite više da uzimate lekove protiv bolova i na taj način privremeno rešavate vaš problem, obišli ste sve lekare i defnitivno ne želite da se podvrgnete operaciji diskusa i da se izlažete ozbiljnim rizicima koje takva operacija nosi… “Preporod” ima rešenje za vaš problem! Uz najsavremenije aparate i lasere za oporavak kičme, ekstenziju i rehalibitaciju, nameštanje atlasa, stručni tim ''Preporoda'' pomoći će vam da se rešite bolova u kičmi zauvek - brzo i efikasno!

U ''Preporodu'' možete isprobati ''Atlanotek Life Up'' metodu. To je najbezbednija metoda nameštanja atlasa, potpuno delotvorna i savršeno pouzdana. ''Atlanotek Life Up'' metodom se vrši ruska masaža i opuštanje tela, da bi se nakon toga radila kiropraktika celog tela, a potom se specijalnim vibro uređajima masira kičma. Nakon masaže vrši se nameštanje atlasa u sedećem položaju, a čitav tretman traje 30 minuta.

Iskustva zadovoljnih klijenata

Jedna mlada devojka je nakon četiri godine hodanja sa štapom počela da korača sigurnim koracima bez istog, a letos je došla na prvu kontrolu i više nego zadovoljna ogromnom promenom i napretkom koji je postigla terapijama u Centru kiropraktike i fizikalne medicine Preporod.

Kada sam prvi put upoznala Miloša Prvanovića, kod njega, na vrata klinike PREPOROD sam ušla takoreći četvoronoške, jedva sam hodala, bila skroz savijena, trnule su mi ruke i noge. Danas, zahvaljujući Milošu, ja trčim, vratila sam se svom poslu, nema nikakvih bolova, iako su doktori na VMA rekli da mi ni operacija neće pomoći. Bez operacije, bez bolova, ja sam opet ona stara i, mogu da kažem, bolja, jer mi je dao i savete o zdravoj ishrani - iskustvo je J. K.

Preporučujem svakome od srca! Ko god ima prilike i mogućnosti da poseti Miloša, neće se pokajati! On 100% stoji iza svog zvanja i uprkos njegovim mladim godinama, ima ogromno iskustvo, razumevanje, strpljenje i želju da pomogne ljudima - navela je S. L.

S. T. prohodala je bez štaka, nakon samo jedne terapije, a njeno iskustvo pogledajte u nastavku:

