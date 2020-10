Kako prepoznati neurotičnu vezu: Ako ti je muž ovakav, imaš samo dve opcije!

Čuveni ruski psiholog o najnezdravijem tipu veze

Kako prepoznati neurotičnu emotivnu vezu otkriva čuveni ruski psiholog Mihail Labkovski:

"Ako vam veza iz bilo kojeg razloga ne odgovara, već se može okarakterisati kao nezdrava. Ja sam lično protiv svakog "ali" kada je reč o emotivnim odnosima.

Kada voliš nekoga, može da ima milion mana ili da bude potpuni kreten, to ne menja činjenicu da ga voliš. Ali, za zdravu vezu je najvažnije da volite sve u vezi svog partnera. Bolja opcija je kada oboje imate istu manu, jer tada to ne može da vam smeza. Ali, ako stvari polaze po zlu, a vi zbog toga patite, trpite, tu govorimo o neurozi. To je najnezdraviji tip veze. Ako kažeš mužu da ti nešto smeta, a on ništa ne uradi povodom toga, tu retko ima pomoći. Imaš dve opcije - ili da prihvatiš to ili da odeš.

I neurotična veza može da uspe, ali važno je da se u tom slučaju vaše neuroze poklapaju. Sve drugo je osuđeno na propast u vidu razlaza ili bolesti jednog od partnera nakon godina trpljenja. To se obavezno desi, kad tad", zaključuje čuveni psiholog.