Dve najbolje destinacije za letovanje u novembru: Em jeftino, em toplo!

Kada ovde padne prvi sneg, vi se možete brčkati u moru

Vreme sezone za letovanje u mnogima omiljenoj Grčkoj je u velikoj meri prošlo. Sada je ostalo da razmotrimo destinacije koje, možda vredi posetiti i u toku novembra i konačno uživati u letovanju. Jedna od njih su i Egipat i Kipar.

Letovalište koje je naročito popularno u Egiptu jeste Hurgada. Dobro je pomenuti i da srpski turisti imaju obavezu da prilože i validan PCR test, ukoliko žele da odmor provedu u ovoj zemlji.Poznato je da je jedno od najtoplijih mora upravo Crveno i da sezona kupanja traje prilično dugo. Ipak, preporuka je da izabrano egipatsko letovalište posetite u periodu od marta do novembra.Svakako je idealno letovati u Hurgadi od aprila do juna, odnosno od septembra do novembra, jer su tada i optimalne temperature. Taman tolike da odmor bude pravo uživanje. Tokom jula i avgsuta su temperature izuzetno visoke.

Temperature u Hurgadi tokom novembra se kreću u rasponu od 17 do 28 stepeni Celzijusovih, dok je prosečna temperatura mora u tom periodu oko 26 stepeni. Dakle, idealno za kupanje.Ipak, imajte na umu da u tom periodu temperature noću mogu biti i znatno niže, pa ne zaboravite da ponesete i odgovarajuću odeću.