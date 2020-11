Da li je vaš pas stalno gladan?

Psi često traže hranu čak i neposredno posle obroka. Možda ste se pitali da li hranite svog psa dovoljno, da li je možda bolestan ili su jednostavno svi psi sve vreme gladni.

U većini slučajeva psi će tražiti hranu kad god misle da je mogu dobiti. Kod pasa je to evoluciona crta koju su dobili u suživotu s ljudima u poslednjih nekoliko desetina hiljada godina.

Dakle pitanje je – je li vaš pas zaista gladan ili se samo pretvara jer zna da će tako dobiti hranu?

Biološki porivi

Pojedini stručnjaci za pseće ponašanje smatraju da psi samo slušaju svoj apetit, baš kao što to čine vukovi. S obzirom na to da je hrana nešto do čega divljim životinjama nije lako da dođu, cilj im je uvek da se najedu što je više moguće.

Druga teorija kaže da se psi dugo sećaju dana koje su proveli bez doma. To sećanje na glad udomljene pse možda tera da jedu više nego što im je zapravo potrebno.

Medicinski uzroci povećanog apetita

Neki psi imaju problema s endokrinim i gastrointestinalnim sistemom, pa to može dovesti do povećanja apetita. U ređim slučajevima u pitanju mogu biti čak dijabetes i pojačani rad štitne žlezde.

Nemojte nikad oklevati s odlaskom veterinaru ako vi, koji najbolje poznajete svog psa, primetite iznenadnu promenu ponašanja kod svog ljubimca. Međutim, ako je “gladan” kao i uvek, u pitanju je najobičnije samo pretvaranje.