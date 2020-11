Gastro putovanja: 5 najpoznatijih nacionalnih jela evropske kuhinje

View this post on Instagram

Happy Friday! These delicious smørrebrød make the most satisfying lunch, perfect for on the go or at a picnic! We have perfectly ripe avocado with a soft boiled egg, and filet of beef with horseradish sauce and spinach. Open till 5 PM. See you soon! . . . #smørrebrød #lunch #vegetarian #filet #horseradish #avocado #sandwich #picnic #september #friday #weekend #tasty #yummy #delicious #food #foodie #foodstagram #instafood