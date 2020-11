NIJE TAČNO SVE ŠTO ČUJETE: U ovih 15 mitova o se*su NE SMETE da verujete

Ne morate da budete zahvalne što imate dečka kome nije problem da vas oralno zadovoljiti – to bi trebalo da se podrazumeva, smatraju stručnjaci!

1. Morate da upražnjavate seks svako veče da biste imali srećnu vezu

Nema ničeg lošeg u tome da se, recimo, čarima seksa prepustite tri puta nedeljno. Parovi, koji seks upražnjavaju iz zadovoljstva i u stanju su a provedu neko vreme bez seksualnog čina, imaju zdraviji odnos od onih parova kojima je seks primarna stvar koju rade u vezi. S druge strane, možete da upražnjavate seks i tri puta dnevno ako tako želite. Pravila ne postoje.

2. Trebalo bi lako da postignete orgazam svaki put tokom seksa

Mnogim ženama je potrebno više vremena i predigre da bi uspele da opuste svoje telo da doživi orgazam. Nije sramota ako predložite nešto drugačije u cilju postizanja orgazma. Za vrhunac je potrebna dobra komunikacija među partnerima.

3. Muškarci vas neće želeti ako niste izdepilirane

Muškarcu, kojem je stvarno stalo do vas, neće biti problem da ima seks s vama čak i ako vaše noge nosu savršeno glatke. Vaša donja frizura nije merilo toga hoćete li imati seks ili ne.

4. Menstruacije su grozne

Muškarci koji misle da je menstruacija odvratna imaju nivo svesti 14-godišnjaka. Žene izbegavaju seks u tom periodu jer se ne osećaju prijatno, ali muškarac kome to ne smeta je zrela osoba. Vi uvek imate pravo izbora.

5. Oralni seks je obavezan

Ništa u seksu nije obaveza. Čak i onda kada vas „krivi“ jer imate menstruaciju. Da ne pričamo o tome kada to zahteva od vas „na silu“. Seks je stvar uživanja, oralni seks je stvar izbora.

6. Kada uživate u misionarskoj pozi, vaš seksualni život je dosadan

To je kao da neko kaže da ste dosadne jer svakog dana nosite puštenu kosu. Misionarska poza je ugodna i lagana – ako vama ona najviše odgovara, go for it! Zanimljivije seks poze možda su zabavne, ali nisu pokazatelj dobrog seksualnog života.

7. Seks nije dobar za njega ako zahtevate da koristi kondom

Ne nasedajte na tu priču. Nikada!

8. Trebalo bi da probate sve, barem jednom

Ovo je obično fraza koju možete da čujete kada odbijete muškarca koji traži analni seks. Možete da budete seksualno otvorena osoba i avanturistkinja i bez toga da probate stvari koje ne želite.

9. Polno prenosive bolesti vas čine „prljavim“

A ako ih nemate, onda ste „čiste“? Polno prenosive bolesti mogu da vam se dogode iz više razloga, čak i partnerima koji su u dugim vezama, a da se ne podrazumeva da je došlo do prevare. Odrastite već jednom.

10. Ako ne doživite simultani orgazam, niste povezani

Ovo se toliko retko događa i nema ni najmanje potrebe da se osećate loše ako se vaši vrhunci događaju u različitim vremenskim intervalima.

11. Pokazatelj toga da ste spremne na seks je količina vlažnosti

Što nema apsolutno nikakve veze sa životom. Možete da budete u krevetu s neviđeno hot frajerom s kojeg želite da pokidate svu odeću, a da se dole odvija pustinjska scena iz filma „Lorens od Arabije“. Lubrikant je sjajan saveznik u seksu, nemojte to da zaboravite.

12. Što seks duže traje, bolji je

Pa i ne baš. Obično postane naporan.

13. Ako volite da dominirate u krevetu, to znači da ste slabić u realnosti

Kristijan Grej naučio nas je da svako ko ima dominantne seksualne fantazije, ima psihičkih problema u realnosti. Na svu sreću, on je fiktivni lik iz knjige. Vi niste vaša seksualna fantazija.

14. Trebalo bi da budete srećnice jer imate dečka koji voli da se spusti dole

Srećne? Ne. To treba da bude prirodna i normalna stvar u seksualnom životu između dve osobe. Ako on ima problem s tim, pokušajte da pronađete rešenje. Ako nije zainteresovan za rešenje, znate šta sledi dalje.

15. Muškarci obožavaju seksi donji veš

U stvari, više u teoriji i na dobroj fotografiji, nego u realnosti. Ne bacajte previše novca na to. Velika je verovatnoća da na njega neće preterano ni obratiti pažnju.