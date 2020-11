Spavao je u krevetu sa vlasnikom.

Mnogi ljudi se ujutru jako teško bude i često za sebe kažu da više vole da spavaju nego bilo šta drugo u životu.

Gotovo identična situacija je i sa ovim psom, koji se očajnički trudio da se ne probudi.

Naime, on je spavao u krevetu s vlasnicima i kada je došlo vreme za ustajanje on je to vešto odbijao.

Vlasniku je to bilo jako smešno, pa je navedenu situaciju zabeležio.

Pogledajte video snimak: