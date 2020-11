Promene u ishrani koje možete primeniti kako biste smanjili telesnu težinu ili sprečili nastanak gojaznosti!

Izbegnite pametno uobičajene zamke koje vode ka gojenju.

Smanjivanje kalorija i zdrave prehrambene navike su od vitalnog značaja za prevazilaženje gojaznosti. Iako možete brzo da izgubite težinu, spor i stabilan gubitak težine tokom dužeg perioda smatra se najsigurnijim načinom gubitka težine i najboljim načinom da je trajno zadržite.

Izbegavajte drastične i nerealne promene u ishrani, kao što su rigorozne dijete, jer je malo verovatno da će vam dugoročno pomoći. Planirajte da učestvujete u sveobuhvatnom programu za smanjenje težine najmanje šest meseci i u fazi održavanja programa najmanje godinu dana kako biste povećali svoje šanse u pogledu gubitka težine. Ne postoji najbolja hrana za gubitak težine. Izaberite jednu vrstu prehrane koja uključuje zdravu ishranu za koju mislite da će Vam odgovarati.

Promene u ishrani za lečenje gojaznosti

Smanjenje kalorija

Ključ za gubitak težine je smanjivanje količine kalorija koje unosite. Vi i Vaš lekar možete da odlučite koliko kalorija morate uzimati u svakom danu da biste izgubili težinu, ali tipična količina je od 1.200 do 1.500 kalorija za žene i 1.500 do 1.800 za muškarce. Sva hrana ima određeni broj kalorija u određenoj količini. Neke namirnice – kao što su deserti, bombone, masti i obrađene namirnice – su visoko kalorične. To znači da mali obim te hrane ima veliki broj kalorija. Nasuprot tome, druga hrana, kao što su voće i povrće, imaju manju kalorijsku vrednost. Ove namirnice obezbeđuju da možete pojesti veću veličinu porcije sa manje kalorija.

Pravljenje zdravijeg izbora

Da bi vaša ishrana bila zdrava, jedite više hrane na biljnoj bazi, kao što su voće, povrće i ugljeni hidrati celog zrna žitarica. Takođe, zdrave izvore proteina – kao što su pasulj, sočiva i soja – i smanjite meso. Ako vam se sviđa riba, pokušajte da uključite ribu dva puta nedeljno. Ograničite so i šećer. Jedite malu količinu masti i uverite se da dolaze iz zdravih izvora, kao što su maslinovo ulje, bademovo ulje.

Ograničavanje određene hrane

Određene dijete ograničavaju količinu određene grupe hrane, poput hrane sa visokim sadržajem ugljenih hidrata ili pune masti. Konzumiranje zaslađenih pića je siguran način da konzumirate više kalorija nego što ste nameravali, a ograničavanje ovih pića ili njihovo potpuno eliminisanje je dobar početak za smanjenje kalorija.

Budite oprezni kod brzih dijeta i radikalnih promena u ishrani. Možda ćete biti u iskušenju jer obećavaju brz i lak gubitak težine. Stvarnost je, međutim, da nema čarobne hrane. Radikalne dijete mogu pomoći u kratkom roku, ali dugoročni rezultati će izostati, i možete ponovo dobiti na kilaži kada prekinete dijetu. Da biste izgubili težinu – i zadržali je – morate da usvojite zdrave navike u ishrani koje možete održavati tokom vremena.

Povećajte unos vlakana pomoću dodataka ishrani (Herbafast fiber), pomoću kojih smanjujete apetit i poboljšavate probavu. Koristite prirodne sagorevače masti, koji deluju na ćelijskom nivou (Herbafast kapsule).

Mršavite zdravo!

Autor: Pink.rs