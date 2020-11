POSLEDICE NE SPAVANJA MOGU BITI VRLO NEPRIJATNE: Šta se događa s vašim mozgom kada spavate manje od šest sati dnevno?

Mnogi od nas nisu svesni posledica nedostatka sna.

Previše zaposlenih danas se ponaša poput umornih zombija koji rade uprkos neispavanosti. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, koji odraslima preporučuju između sedam i devet sati sna svake noći, utvrdili su da 1 od 3 odrasle osobe spava manje od toga.

U istraživanju CareerBuilder iz 2016. godine, sprovedenom na 3.200 zaposlenih, svaki peti rekao je da prosečno spava pet sati ili manje.

„Ako ste sinoć spavali manje od sedam sati, vi ste neispavani. I verovatno ćete to poreći i reći da ste dobro. Ali ako bismo vas odveli u jednu od naših laboratorija za spavanje i ako bismo napravili neke testove performansi, mogli bismo da vidimo da niste dobro“, rekla je Dženi Dafi, neuronaučnica i vanredna profesorka medicine na Harvard Medical School-u na Katedri za poremećaje spavanja i cirkadijske bolesti.

Jednom kad nespavanje postane obrazac, možda nećete ni biti svesni posledica.

„Recimo da spavate osam sati tokom noći, a onda odjednom počnete da spavate šest. Zaista ćete odmah primetiti tu promenu. A onda to s vremenom prestanete da primećujete“, rekla je Dafi govoreći o hroničnom nedostatku sna.

Evo kako nedostatak sna utiče na funkcije vašeg mozga, ali i na produktivnost na poslu:

1. Rasejani ste

Ne možete se usresredite na svoj posao?

To bi mogao da bude odgovor na nedostatak sna, rekla je Dafi. Jedan od načina na koji mozak pokušava da vas održi budnima je „neprestano traženje smetnje. To će uticati na vašu sposobnost da se usresredite na zadatak i budete u mogućnosti to obavite „, objasnila je.

2. Zabrinuti ste

Ako premalo spavate, sledećeg dana bi mogli da imate osećaj kao da je ceo svet postao jedno veliko minsko polje. Ako ste konstantno zabrinuti, a ne znate zašto, nedostatak sna može biti razlog.

Istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji proučavali su promene u ponašanju kod ljudi koji su premalo spavali. Nakon noći u kojoj su ispitanici spavali manje nego što je to uobičajeno, nivo anksioznosti bio je 30 posto viša, pri čemu je polovina ispitanika dostigla nivo zabeležen kod osoba s anksioznim poremećajima.

3. Ljuti ste

Potrebno je samo nekoliko izgubljenih sati sna da bi se vaše raspoloženje promenilo nagore. U istraživanju Journal of Experimental Psychology iz 2018. godine, u kojem su istraživači proučavali uticaj nedostatka sna na 142 ispitanika, otkriveno je da su ljudi koji su spavali oko 4 i po sata osetili veći nivo besa pa su bili ljuti zbog svakodnevnih stvari poput lajanja komšijinog psa.

4. Imate manje strpljenja s kolegama

Studija iz 2017. godine koju su vodili istraživači menadžmenta Kristijano Guarana i Kristofer Barns merili su trajanje sna kod 40 menadžera i kvalitet međuljudskih odnosa tokom tri meseca. Otkrili su da su, kada je šef bio uskraćen za kvalitetan san, odnosi uprave i radnika patili. Šefovi su bili manje strpljivi i razdražljiviji, a radnici su izveštavali o lošijim interakcijama, prenosi Index.hr.

5. Preuzimate veće rizike

Hronični nedostatak sna može izmeniti vaše ponašanje na manje očite načine, terajući vas na donošenje rizičnijih odluka, otkrila je studija Annals of Neurology iz 2017. godine.

Istraživači su upoređivali donošenje odluka muškaraca starosti od 18 do 28 godina koji su nedeljno spavali samo pet sati s drugom grupom koja je noću spavala minimalno osam sati. Potom su morali da biraju između sigurne mogućnosti primanja određene količine novca ili kockanja na veći iznos zbog kojeg su mogli da izgube apsolutno sav novac. Učesnici kojima je nedostajalo sna češće su se odlučivali na rizičniji izbor, piše HuffPost.