Pametna, lepa, uspešna i sama: Ovo su razlozi zašto ostvarene i samostalne žene ostaju same godinama!

Sigurno i vi znate jednu zgodnu, lepu, ostvarenu ženu, koja godinama ne može da pronađe muškarca po svojoj meri.

Mnoge žene uopšte ne žure sa osnivanjem porodice. Sve je više takvih žena širom sveta - one jednostavno ne žele da daju značaja vezama koje ne vode nikuda. U nastavku se bavimo najčešćim razlozima, zbog kojih lepe i pametne žene, ostaju same godinama.

Ravnopravnost je dovela do toga da postanemo nezavisne

Žene su se u većini zemalja izborile za svoja prava i kada su ta prava počela da deluju u praksi, one su postale nezavisne. To znači da mogu da rade mnogo poslova i mogu da zarađuju dovoljno da sebi priušte automobil, krov nad glavom, imaju novac za svoje potrebe. Muškarci im u tom finansijskom smislu više nisu potrebni. Mnogima se takav način života dopao, i odlično su se u njemu snašle, ali postoji još razloga zašto biraju da ostanu same.

Žene su počele da poštuju svoje vreme

Mnoge žene su odlučile da vreme koje imaju iskoriste samo za sebe. One ne žele da kuvaju, ne žele da provode vreme sa decom, one hoće da uživaju u svom vremenu. Posle posla, one biraju da sebi priušte ono što žele. Sav novac koji imaju mogu da potroše tako da učine da njihovo slobodno vreme bude kvalitetno i zanimljivo. Sloboda nam je donela pravo izbora, pa tako prisustvujemo novom dobu, u kome žena prvo želi da se ostvari na polju karijere, a tek onda da razmišlja o potencijalnom partneru, porodici i deci.

Žene su postale emocionalno osvešćenije

21. vek je doveo do toga da menjamo način o kom razmišljamo o emocijama. Žene su uzele stvar u svoje ruke i uredile život po svojoj meri. Neke su tako izabrale da se ne upuštaju u ljubavne avanture koje nemaju budućnost. Njihovo obrazovanje, njihovo karijerno ostvarenje i njihov uspeh dovode do toga da im se i psihologija menja. Mnoge od njih traže jednako ispunjenog muškarca, a neke ni ne pomišljaju da budu sa muškarcem koji ne ispunjava njihove kriterijume. One čekaju pravog muškarca, koji će im se pridružiti na putu velikih ciljeva.

Visoki standardi

Žena koja je sebe ostvarila na mnogim pojima, neće da pristane da bude sa muškarcem koji ne radi na sebi i koji nije jednako uspešan i zadovoljan sobom. Žene su naučile da niski standardi ne mogu doneti uspeh u budućnosti. One znaju šta zaslužuju i ne pristaju na manje od toga, jer drže do sebe i svog stila života. Mnoge od njih bile su suočene sa teškim ljubavnim razočarenjima, koja su ih još više udaljila od bajkovite ljubavne priče.