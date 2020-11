DA LI HIPOGLIKEMIJA UTIČE NA KILOGRAME?

I nizak nivo šećera u krvi može uticati na promenu vaše težine.

Hipoglikemija ili nizak nivo šećera u krvi najčešće se javlja kod ljudi sa dijabetesom, naročito ako uzimaju lekove za smanjenje šećera u krvi, kao što je dobro poznati insulin.

Kada znate da imete nizak nivo šećera u krvi važno je sprečiti ga ili znati upravljati njime, jer nekontrolisani šećer u krvi može imati brojne negativne efekte na zdravlje – uključujući i neželjene promene telesne težine.

ŠTA JE HIPOGLIKEMIJA?

Hipoglikemija se javlja kada telo nema dovoljno šećera u krvi, odnosno glukoze. Šećer u krvi je glavni izvor energije u telu. Nastaje kada stomak razgrađuje ugljene hidrate u hrani. Hormon insulin pomaže u premeštanju glukoze iz krvotoka u ćelije, snižavajući pritom nivo šećera u krvi.

Međutim, ako se iz krvi ukloni previše glukoze ili telo ne dobije dovoljno ugljenih hidrata, šećer u krvi može pasti ispod zdravog nivoa. Ljudi sa dijabetesom ili ne proizvode dovoljno insulina ili ne mogu efikasno da ga koriste. To dovodi do nakupljanja glukoze u krvotoku, što na kraju dovodi do visokog šećera u krvi ili hiperglikemije.

Da bi to ispravili, ljudi sa dijabetesom često moraju da uzimaju lekove za smanjenje šećera u krvi, kao što je već pomenuti insulin. Ali ako uzimaju previše lekova ili ne konzumiraju dovoljno hrane, to može dovesti i do niskog nivoa šećera u krvi.

Možda zvuči čudno, ali povišen nivo šećera u krvi takođe može prouzrokovati i nizak nivo šećera u krvi nekoliko sati kasnije. U ovoj situaciji – koja se naziva reaktivna hipoglikemija – telo oslobađa previše insulina dok pokušava da se suprotstavi visokom šećeru u krvi (obično posle obroka koji sadrži mnogo ugljenih hidrata). Upravo to može prouzrokovati nizak nivo šećera u krvi u roku od nekoliko sati nakon jela.

Ostali uzroci niskog nivoa šećera u krvi mogu biti preskakanje obroka ili na primer naporno vežbanje bez unosa dovoljno hrane.

HIPOGLIKEMIJA I POVEĆANJE TELESNE TEŽINE

Ljudi sa hipoglikemijom mogu primetiti da dobijaju na kilaži jer koriste hranu kako bi povisili šećer u krvi. To znači da pacijenti unose i više kalorija nego što bi to normalno učinili.

Glad je jedan od klasičnih simptoma hipoglikemije. To je način na koji nam telo daje signal da mu treba više energije.

Treba da znate da se svaka neiskorišćena glukoza u organizmu skladišti kao mast. Konzumiranje više kalorija nego što vam je potrebno – bez iznenađenja – rezultira viškom kilograma.

HIPOGLIKEMIJA I GUBITAK TEŽINE

Hipoglikemija ne uzrokuje gubitak telesne težine. Dakle, ako pokušavate da smršate, a muku mučite i sa dijabetesom, nizak nivo šećera u krvi svakako nije odgovor. Kao što je već rečeno, hipoglikemija zapravo može imati suprotan efekat i prouzrokovati višak kilograma. Prema tome, najbolja strategija za mršavljenje je održavanje zdravog nivoa šećera u krvi i uravnotežena ishrana.

SPREČAVANJE HIPOGLIKEMIJE

Ako imate dijabetes i uzimate lekove, obavezno pratite uputstva lekara o tome kako i kada ih uzimate. Pored toga, važno je da ne preskačite obroke. Pridržavanje plana zdrave ishrane takođe je važno za sprečavanje ciklusa visokog i niskog nivoa šećera u krvi (i samim tim, neželjenog povećanja telesne težine).

Generalno je pametno izbegavati proste i rafinisane ugljene hidrate, poput onih koji se nalaze u slatkoj hrani, sokovima, gaziranim sokovima, belom hlebu i belom pirinču. Ova hrana kao i pića uzrokuju visok nivo šećera u krvi, a pored toga su često i izuzetno kalorični. Najbolje je jesti ovu hranu samo ako morate kontrolisati nizak nivo šećera u krvi, a i tada je uzimati samo u malim količinama.

Kako biste stali na put hipoglikemiji, odlučite se za složene ugljene hidrate kao što su hleb od celog zrna ili na primer smeđi pirinač. Iako ova hrana i dalje dovodi do skoka nivoa šećera u krvi, njihov sadržaj vlakana usporava sposobnost tela da pretvori ugljene hidrate u glukozu, što rezultira stabilnijim rastom šećera u krvi.

Vlakna imaju i dodatnu prednost jer doprinose osećaju sitosti, što znači da je manja verovatnoća da unesete dodatne kalorije (i ugljene hidrate) koje bi mogle imati negativan uticaj na vašu telesnu težinu.

Takođe, hrom je esencijalni mineral koji ima blagotvornu ulogu u regulaciji delovanja insulina i njegovih efekata na metabolizam ugljenih hidrata, proteina i lipida. Hrom je važan faktor za pojačavanje aktivnosti insulina.

