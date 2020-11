PRANJE ZUBA NA OVAJ NAČIN MOŽE DA VAS ZAŠTITI OD KORONE?! Naučnici dali odgovor - obavezno KUPITE OVO

U pitanju je cCetilpiridinijum hlorid (Cetylpyridinium chloride), ključni sastojak u mnogim tečnostima za ispiranje usta, i upravo su njega naučnici proučavali kako bi proverili može li se uz pomoć njega usporiti širenje virusa. Po svemu sudeći, imaju ohrabrujuće rezultate.

Naučnici sa Univerziteta Kardif u Velsu istraživali su uticaj hemikalija iz sredstva za ispiranje usta na novi korona virus i kažu da imaju ohrabrujuće rezultate.

Profesor Valeri Odonel, sa Univerziteta Kardif, jedna je od glavnih autora studije koja se bavila ulogom hemikalija koje sadrže tečnosti za ispiranje usta u borbi protiv korona virusa.

Naime, naučnici već dugo veruju da bi se transmisija virusa putem pljuvačke mogla značajno umanjiti korišćenjem antiseptičkih sredstava za ispiranje usta, ali sa jednim, najbitnijim sastojkom.

U pitanju je cCetilpiridinijum hlorid (Cetylpyridinium chloride), ključni sastojak u mnogim tečnostima za ispiranje, i upravo su njega naučnici proučavali kako bi proverili može li se uz pomoć njega usporiti širenje virusa. Po svemu sudeći, imaju ohrabrujuće rezultate.

Naime, ova hemikalija ima virucidno svojstvo, što znači da deaktivira ili uništava viruse.

Profesorka Odonel za "Daily Telegraph" kaže sledeće:

- Naši rezultati su do sada veoma ohrabrujući što se tiče in vitro istraživanja, dok in vivo studije još uvek nisu objavljene - što praktično znači da su eksperimenti do sada vršeni u okruženju koje je nalik ljudskom grlu i ždrelu, ali još uvek ne u pravom ljudskom grlu.

Ipak, naučnici veruju da, ukoliko se definitivno potvrdi da ova hemikalija pomaže u borbi protiv virusa, to će mnogo pomoći dok se čeka na vakcinu.

- Ovo je jeftin i pristupačan proizvod. Ako zaista pomaže u umanjenju transmisije, to je sjajna vest, jer znači da će ceo svet imati prilike da se dodatno zaštiti. Naravno, i dalje čekamo klinička istraživanja - zaključuju naučnici.