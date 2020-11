Se*s tokom trudnoće DA ili NE? Stručnjaci su OTKRILI, a odgovor će vas možda IZNENADITI

Trudnoća je apsolutno drugo stanje. Vreme ispunjeno brojnim pitanjima, dilemama, sumnjama.

Pored očekivane radosti tu je i strepnja koja se javlja kada pomislimo da svojim eventualnim nepromišljenim postupcima možemo na izvestan način naškoditi našoj bebi. Iako svaka majka dobrobit svog budućeg deteta stavlja ispred svega, ne treba na prečac donositi zaključke kada su pojedine pretpostavke u pitanju.

Veoma česta dilema sa kojom se susreću trudnice, naročito u poodmakloj trudnoći jeste – da li je seks poželjan za vreme iste?

Ukoliko sa svojim ginekologom imate otvoren i iskren odnos, onda ste mu verovatno ovo pitanje već postavili, pa znate odgovor. Ali za sve one kojima predstavlja nelagodu javno se upustiti u razgovor o toj temi, evo odgovora potkrepljenih činjenicama.

Sve vrste intimnih odnosa u jednoj vezi su važne, nezavisno od toga da li se žena nalazi u drugom stanju ili ne. Dakle kako vas je vaš partner dok ste se još zabavljali stalno grlio, ljubio, poklanjao vam pažnju i kako ste vodili ljubav u svim mogućim pozama i na svim raspoloživim mestima, tako treba da nastavite i u sadašnjoj situaciji.

Jer intimnost je važna! Ona doprinosi sreći pojedinca. A srećna trudnica reprodukuje svoje zadovoljstvo na svoju bebu.

Istina, stvari su se drastično promenile. Vi se menjate iz dana u dan. Možda vas je na početku trudnoće mučila gorušica ili mučnina, pa vam seks i nije padao na pamet, makar ne onaj jutarnji.

Ali kako vreme prolazi i vi sa vašim sve većim stomakom postajete pomireni, u vama se nesumnjivo javlja potreba za nežnošću. Važno je da sa vašim partnerom otvoreno razgovarate o vašim strahovima, dilemama i mogućnostima, kako isti ne bi stekao utisak da ga odbijate iz nekog drugog razloga.

Ukoliko je sa trudnoćom sve u savršenom redu i ako se vi osećate dobro, nema dovoljno dobrih razloga zašto bi seks izostao.

Potrebno će verovatno biti da pronađete neku novu pozu, odnosno pristup jedno drugom, ali to samo dovodi do interesantnijeg događaja. Dakle ukoliko trudnoća teče svojim tokom i vi nemate nikakvih poteškoća sa istom, možete slobodno da se prepustite lepoti vođenja ljubavi bez straha da će išta dovesti do prevremenog porođaja ili pobačaja.

Muški polni organ ni u kom slučaju ne može da povredi bebu, jer je ista savršeno zaštićena u materici. Ipak bi trebali izbegavati previše duboke penetracije jer znaju da budu bolne.

Osim toga naučno je potvrđeno da žene koje u trudnoći imaju redovan seks, lakše podnose porođaj. Zato drage dame opustite se i uživajte!