VODIČ KROZ TRANSILVANIJU: Prelepi dvorci, bogata istorija i živopisne šume u našem komšiluku

Transilvanija će vas oduševiti, bilo da ste ljubitelji prirode ili kulture i istorije.

Kad ljudi pomisle na Transilvaniju, prva asocijacija najčešće je grof Drakula, ali je istočna pokrajina Rumunije zapravo puna prelepih dvoraca i magičnih šuma koje bi zaista vredelo jednom posetiti.

Prirodni uslovi i tragovi burne istorije su idealni za razvijanje turizma na ovom području. Oko 5.000 medveda tumaraju bukovim i hrastovim šumama Transilvanije. Veliki broj medveda u šumi je uspeo da se održi zahvaljujući tome što je tokom komunističkog režima samo predsednik Nikolas Čaučasko imao dozvolu za lov ovih životinja.

Mnogobrojni očuvani srednjevekovni zamkovi pravi su magnet za turiste. Neki od njih napravljeni su za vreme Grofa Drakule ili su mu bili dom.

Brašov je simpatičan gradić, ali nije preterano blizu dvoraca Brana ili Peleša. Grad se ubraja u manje, ali ima dosta lepih, srednjevekovnih znamenitosti da ponudi, jeftin je i možete ga brzo obići. Šetajući ulicama Brašova možete da upijete neku neobičnu srednjevekovnu "mračnu" atmosferu. Od znamenitosti Brašova izdvajaju se Gradski trg, Crna crkva i uličica Strada Sfori.

Brašov je glavni grad istoimenog okruga koji se nalazi blizu ulaska u Transilvaniju. Prvobitno se grad zvao Korona što znači kruna, a Nemci su ga posle nazvali Kronstadt što bi značilo krunski grad, grad krune.

Tokom srednjeg veka su oba naziva bila u upotrebi. Pošto je Brašov dosta star grad, ima i srednjevekovne četvrti. Može se videti stara citadela i brojne stare kule. U starom delu Brašova se nalaze brojne prodavnice i restorani u kojima se služi tradicionalna hrana.

Dvorac Peleš

Peleš se nalazi u Sinaji, nekih 40 km od Brašova i nekada je bio dom rumunskih monaha, a tu je svojevremeno živeo i kralj Karl I. Čitavo zdanje izgrađeno je od kamena, cigle, mermera i drveta i u njemu se nalazi preko 160 soba.

Pored soba, u Pelešu možete da vidite i kolekcije zlatnog i srebrnog posuđa, Murano kristalne lustere, skulpture od slonovače, zidove prekrivene kožom, bogate kolekcije oružja, kao i jednu od najvećih kolekcija slika u Evropi.

Bran

Istorija ovog dvorca obavijena je misterijom. Mnogo neispitanih stvari i podataka se spominju ovde. Ono što je sigurno, je da je "dušu dao" za snimanje horor filmova. Nalazi se na vrhu stena i u narodu je poznat kao Drakulin dvorac, iz razloga što se nalazi u pomenutoj knjizi Stokera.

Ali ono što je zanimljivo je da sam Stoker, nikad nije video ovaj zamak! On čak nikada nije ni bio u Rumuniji. Razlog zbog čega je on uzet baš kao dvorac Drakule je taj što najviše podseća na zamak opisan u romanu.Tu je još jedna činjenica koja kaže da je Vlad Cepeš, tj. grof Drakula jednu noć proveo u njemu. Ali ni to se ne zna sa sigurnošću.

Sibinj

Sibiu ili Sibinj je gradić preplavljen aristokratskom elegancijom. Plemenita saksonska istorija proizilazi iz svake secesijske fasade i zlatom ukrašenim crkvama.

Svi poznati kompozitori Štraus, Brams i List svirali su ovde tokom 19. veka, a Sibinj je ostao na čelu rumunske kulturne scene zahvaljujući festivalima opere, pozorišta i filma, kao i rok i džez muzike.

Ovde su osnovane prva bolnica, škola, biblioteka i apoteka u Rumuniji, a meštani su s pravom ponosni na istoriju i kulturu svog rodnog grada.