A, B, AB ili 0: Tri razloga zbog kojih je važno da znate koja ste krvna grupa

Krvna je grupa nasledna i nepromenjiva karakteristika ljudi. Može da utiče na ceo naš život, ali većina ljudi ipak ne zna koja je krvna grupa. Zašto bi to trebalo da se promeni, odnosno zašto bi trebalo da znate da li ste krvna grupa A, B, AB ili 0, otkrivamo u nastavku teksta.

1. Krvna grupa daje dublji uvid u vašu genetiku

Poznavanje krvne grupe može vam uveliko pomoći u razumevanju toga kako vaše telo reaguje na određenu hranu, kojim biste bolestima mogli da budete skloni, kako reagujete na stres, kako starite i još puno toga. I samo jedna kapljica krvi jedinstvena je poput otiska prsta.

Dakle, krvna grupa može da vam služi kao ''navigacioni alat'' u određivanju toga šta je dobro, a šta loše za vas, te da lakše složite način ishrane najbolji za vas. Istraživanja su pokazala da kod ljudi s određenom krvnom grupom postoji veći rizik od određenih bolesti. Na primer, kod osoba s krvnom grupom 0 postoji manji rizik od srčanih bolesti, ali veći rizik od pojave čira na želucu.

Osobe s krvnom grupom A imaju veći rizik od mikrobnih infekcija i kod žena s krvnom grupom A zabeležena je veća stopa plodnosti. Kod osoba s krvnim grupama AB i B zabeležen je pak veći rizik od bolesti pankreasa.

2. Krvna grupa pomaže u određivanju najzdravijeg načina ishrane

Antigeni (molekuli koji podstiču stvaranje antitela, odnosno imunu reakciju u organizmu) vaše krvne grupe ne nalaze se samo u krvi. Oni su rašireni po celom organizmu, naročito u delovima tela koji su u interakciji s okolinom.

To uključuje probavni sistem, od usta do debelog creva, te disajne puteve i pluća. S obzirom na to da su ti antigeni svuda, oni utiču na to kako telo reaguje na hranu koju jedete, i to s nekoliko faktora.

Osim toga, određena hrana sadrži lektine, belančevine koje se vežu na antigene krvne grupe i uzrokuju slepljivanje krvi (aglutinaciju), zbog čega možete da osećate umor, glavobolju, probavne smetnje, da imate problema s kožom te druge zdravstvene tegobe. Zbog toga vam poznavanje krvne grupe može pomoći u određivanju najzdravijeg načina ishrane.

3. Poznavanje krvne grupe može da vam spasi život

Najvažniji razlog zbog kog bi trebalo da i znate svoju krvnu grupu jeste što vam taj podatak može spasiti život u slučaju saobraćajne ili neke druge nesreće, kada vam je potrebna transfuzija krvi.