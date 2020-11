Žene priznale - Postoji IDEALNA VELIČINA muškog polnog organa

Istraživanje pokazalo.

Polemike oko toga koja veličina muškog ponosa najviše odgovara ženama nikada ne prestaju. Baš zato su naučnici odlučili da razotkriju večnu dilemu: Koja je idealna veličina penisa?

Naučnici sa Univerziteta u Meksiku i Univerziteta u Kaliforniji tvrde da imaju odgovor na ovo pitanje, a ono otkriva kako žene nisu ni približno tako zahtevne kako muškarci često misle.

Ženama koje su učestvovale u istraživanju prikazano je 33 "modela" muškog polnog organa u veličinama od 10 do 21,5 cm i bilo im je postavljeno pitanje - koja veličina penisa im je najprimamljivija za dugoročnu vezu, a koja za avanturu za jednu noć.

Došli su do saznanja da je veličina u rasponu od 12 do 16 cm najpoželjnija kada je duga veza u pitanju, a kada je reč o avanturama za jednu noć, žene tada preferiraju malo veću brojku i tada kažu da je veličina od 16 do 17 cm najpoželjnija (u erekciji). Savršena debljina je negde između tri i pet centimetara.