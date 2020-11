Mistični dragulj istočne Srbije: Da li ste posetili Lazarev kanjon? (FOTO)

Pored toga što se smatra najdubljim kanjonom u istočnoj Srbiji, Lazarev kanjon je i najduži u tom delu zemlje, budući da se proteže dužinom od oko 9 kilometara. Dubina ovog kanjona je u pojedinim delovima čak 500 metara. Udaljen je od Bora oko 10 kilometara.

Pozicija najdubljeg kanjona u istočnoj Srbiji

Lazareva ili Zlotska reka se useca u planinski masiv Južnog Kučaja i čini ovaj kanjon vrlo interesantnim, posebno za avanturiste. Na oko 5 kilometara udaljenosti od borskog sela Zlot se nalazi ulaz u kanjon.

Međutim, ukoliko želite da bezbedno prođete kroz njega, savetuje se da budete oprezni, jer je Lazarev kanjon na pojedinim delovima uzan tek oko 3 do 4 metra. Svakako je vrlo važno da prilikom ove avanture koristite i odgovarajuću opremu.

Početak staze kroz kanjon se nalazi u nepsorednoj blizini Lazareve pećine.

Inače je ovaj prostor okarakterisan kao Spomenik prirode i nalazi se pod zaštitom nadležnih institucija naše zemlje kao Prirodno dobro prve kategorije.

I climb mountains so I can see where the sun sleeps. 🌞

