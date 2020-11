LEKAR OTKRIO EFIKASAN TRIK - sprečava da magle stakla naočara dok nosite masku (FOTO)

Kako sprečiti „magljenje naočara“, postala je tema brojnih rasprava, a jedan lekar pronašao je način koji je efikasan. Dr. Daniel M. Heiferman, koji nosi naočare i masku dok operira, podelio je trik kojim sprečava „magljenje stakla“.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.



Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS