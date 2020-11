OVO MORATE DA ZNATE - Ovaj MINERAL tera viruse!

Sezona gripa je u toku a na žalost i broj obolelih od kovid-19 svaki dan raste. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) svakodnevno upozorava na opasnost poklapanja epidemije korona virusa i gripa. Upravo je zato važno voditi računa o zdravlju, zdravo se hraniti i poštovati preporučene mere.

U borbi protiv infekcija jod je izuzetno važan za jačanje imuniteta. U prilog tome svedoči nedavno objavljeno istraživanje dr Gerija Vorena u publikaciji „Research Gate”, gde kaže kako povećani dnevni unos joda, a u granicama maksimalne dozvoljene doze, ubrzava apoptozu, to jest smrt ćelija zaraženih kovidom-19, čime se sprečava dalje širenje virusa.

Više puta objavljene, naučne analize potvrđuju ovu tvrdnju a sve u cilju obavljanja tri važne telesne funkcije u borbi protiv kovida: deaktivacija kovida u nosu prisustvom joda u nosnoj sluzi, deaktiviranje kovida na koži pre nego što uđe u telo jodom iz znoja i ranije spomenuta apoptoza, kako bi se zaustavilo repliciranje virusa. Mogućnost prenosa Covida-19, a samim tim i smrtnosti, na ovaj način značajno se smanjuje.

Pošto ga organizam ne proizvodi, jod bi trebalo da unosimo svakodnevno i to od 1,5 do 2,4 miligrama, zavisno od telesne težine, a savetuje se da je to najbolje činiti uniseći ga ishranom i vodom.

Joda ima najviše u jodiranoj kuhinjskoj soli, morskoj ribi, naročito plavoj, u svim morskim plodovima, kao i u ananasu, šargarepi, algama.