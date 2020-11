Zašto bi trebalo da budete u vezi sa muškarcem koji je AMBICIOZAN kao vi?

On će vas razumeti. Kada ste pod stresom od posla, on će znati kako se osećate jer zna kako je biti pod stresom.

1. On će vas razumeti

Kada ste pod stresom od posla, on će znati kako se osećate. Ako morate da odložite sastanak u poslednjem trenutku zbog obaveza, on to nikada neće shvatiti lično.

2. On će vas bodriti

Ako je isto motivisan kao vi, on zna kako je to biti pod stresom. A u takvim vremenima, on će biti tu, kako bi bio vaša najveća podrška.

3. On će vam biti jako seksi

Muškarac koji ima sređen život, zna što hoće i drži sve konce u svojim rukama, on je muškarac kojem niti jedna žena ne može da odoli.

4. On će vas poštivati

Ako je sličan vama, on će se diviti vašoj radnoj etici. S divljenjem dolazi i poštovanje, a to će vašem odnosu dati čvrsti temelj.

5. On će biti zreo

Ako je disciplinovan, kada je u pitanju njegova karijera, on je zrela osoba, koja zna šta želi u životu i kako to da dobije. Ta zrelost i odlučnost zasigurno će se preneti i na vaš odnos, odnosno na to da stvari među vama uspeju.