Možda zvuči BIZARNO, ali ova pozitivnost može biti štetna po psihu

Pozitivan pogled na život može biti dobra stvar koja će vam pomoći da prođete kroz teške trenutke u životu.

Međutim, pozitivnost može biti i negativna, tj. toksična ako je neiskrena i ako potiskuje prave emocije. A to može naštetiti emocionalnom i mentalnom stanju.

Društveni mediji su jedan od glavnih izvora problema

Moderno vreme za sobom nosi mnoge novitete, a to su svakako društvene mreže koje su prve na listi. Kao i sve i one imaju pozitivne i negativne stvari, međutim što se tiče emocija, na društvenim mrežama ljudi vole da izgledaju savršeno i većinu vremena utroše na jedan deo svog života. NJihove brige, borbe i teška osećanja niko ne vidi i njih niko ne prikazuje tamo, i one ostaju skrivene u stvarnom životu.

Skrivanje emocija može biti štetno

Kada vidite objave koji prikazuju samo vedre i raspoložene ljude, to uglavnom znači suprotno, ali svi ćemo osećati pritisak da izgledamo isto. Zbog toga, većina stavlja masku i trudi se da izgleda kao da joj sve ide u životu, i da nas emocionalno ništa ne pogađa.

Ako to ne učinimo to mnoge ljude može dovesti do osećaja tuge, teskobe, nemotivisanosti ili uznemirenosti. Pored takvih ljudi, osećaćemo se loše ako dozvolimo sebi "negativne" emocije, pa ih krijemo i trudimo se da ne mislimo na njih. To daje kontra efekat, i osećaćemo se sve lošije i lošije. Skrivanje emocije i izbegavanje rešavanje problema može dovesti do više stresa, anksioznosti pa i depresije.

LJudi nam dobro misle, ali nas ipak povrede

Naši bliski prijatelji i porodica u nekim trenucima žele da nam pomognu i da nas razvesele, ali ponekad može biti teško da pronađu prave reči. Tako nam mogu ponavljati uobičajene fraze, koje će nam više odmoći nego pomoći, i to je još jedan izvor toksičnosti u životu.

Ono što bi mogli umesto toga da kažu jesu rečenice poput: "Vidim da si zaista pod stresom, mogu li nešto da učinim?" ili "Žao mi je što prolaziš kroz ovo". Važno je da smanjite nečiju patnju, dozvolivši im da osete te emocije, a sa druge strane ne poništavajući svoje.

Osećanja ne moraju da budu međusobno isključiva

Možda ćete osećati pritisak da stalno budete pozitivni. A ako to ne učinite, možda ćete pomisliti da je vaša jedina opcija da osećate samo bol, stres ili neku drugu negativnu emociju. Međutim, istovremeno možete imati i negativna i pozitivna osećanja.

Na primer, ako ste izgubili posao, razumljivo je da ćete se osećate isfrustrirano i zabrinuto zbog toga da li ćete moći da pronađete novi posao. Sigurno ćete u takvim situacijama naići na toksičnu pozitivnost ako vam ljudi oko vas kažu: "Bar imate porodicu i zdravi ste" ili "Sve se dešava sa razlogom". U ovakvim situacijama treba biti uravnotežen, te pustiti osećaj besa da prođe, ali u istom trenutku možemo biti i uzbuđeni zbog budućnosti.