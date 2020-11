Sedam znakova da vi i vaš partner postajete stranci - Reagujte dok ne bude prekasno!

Verovatno ste čuli da je sedma godina braka najkritičnija i da upravo tada supružnici počinju da razmišljaju o razvodu.

Ali, statistike pokazuju da se „opasna zona“ zapravo dešava između pete i osme godine braka. Jedan od glavnih razloga je neosetno, ali sigurno razdvajanje partnera, na koje u velikoj meri utiču nezadovoljstvo i nedostatak angažovanja obe strane da grade zajednicu tako da ona bude dugovečna.

Ovo su sedam „crvenih zastavica“ koje nikako ne biste smeli da ignorišete ako zaista želite da vaš brak uspe.

1. „Druga strana“ vas često iznenadi, ali ne na dobar način

Bez obzira na to koliko godina imate, i vi i vaša „druga polovina“ odrastate zajedno ili starite zajedno, a zapravo se oboje menjate. Ako se ne menjate tako da podržavate jedno drugo, onda može da dođe do neprijatnih iznenađenja.

Rešenje: Barem jednom nedeljno pitajte svog supružnika kako je zadovoljan životom, kako napreduje na poslu, šta je na nju/njega ostavilo najjači utisak... Takođe, pokušajte da pogledate barem jedan film zajedno tokom nedelje i da razgovarate o onome što ste videli.

2. Nikad se ne svađate

Mit je da se srećni parovi nikada ne svađaju, istina je da srećni parovi vode konstruktivne rasprave.

Verbalni sukobi nastaju zbog emocionalne uznemirenosti - ako vam se ne sviđa nešto što je vaš partner uradio, želite da ga obavestite kako biste sprečili ponavljanje istog problema u budućnosti. Ali, kada prestanete da vodite te teške razgovore, to može dovesti do frustracije i nedostatka vezanosti koji se na kraju može okončati razvodom.

Ne dozvolite sebi da dopustite da kucne čas kad će vam biti svejedno šta je vaša „druga polovina“ rekla ili uradila, a da vas to ne dotiče. Onog trenutka kada postanete ravnodušni, to je signal da je razvod braka na pomolu, pre ili kasnije.

Rešenje: Obratite pažnju na to kako se osećate zbog onoga što vaš partner radi i nemojte to ignorisati. Ako ste uznemireni, „druga polovina“ bi to morala da zna, jer kako će drugačije promeniti svoje ponašanje ako ne zna da vam ono što sada radi smeta?

3. Ne znate ko su ljudi koji mu/joj idu na živce

Veći deo dana provodimo na poslu, pa je praktično nemoguće da neke svoje frustracije ne „ponesemo kući“. Srećni parovi svakodnevno razgovaraju o onome što im se dešavalo na radnom mestu – znaju ko njihovu „drugu polovinu“ najviše nervira na poslu, sa kim se druži na radnom mestu, kako napreduju projekti u koje je uključen/uključena...

Ali, ako ne znate ništa od toga, očigledno je da u vašoj komunikaciji postoji ozbiljan problem.

Rešenje: Nemojte samo pričati o tome kako je protekao radni dan, zapamtite šta supružnik kaže o predstojećim sastancima i postavljajte konkretna pitanja. Tako će „druga polovina“ primetiti da ste zainteresovani i nećete morati voditi dosadne, apstraktne razgovore.

4. Niste uzbuđeni što sa supružnikom delite dobre vesti

Zamislite da ste dobili vest koju ste dugo očekivali. Ko će biti prva osoba koju ćete poželeti da čujete u tom trenutku i podelite svoju radost? Ako vaš prvi ili drugi izbor nije vaš supružnik, to je signal da ste se već udaljili jedno od drugog, iako to možda i ne primećujete.

Rešenje: Razmislite gde leži koren problema. Da li ste prestali da delite vesti sa supružnikom zbog toga što vam se nije dopala povratna reakcija ili samo zbog opšteg nedostatka komunikacije? U svakom slučaju, morate pokušati ponovo da uspostavite tu vezu ako imate nameru da ostanete u braku.

5. Ne prija vam kad ostanete nasamo

Sećate li se vremena kada je dovoljno bilo samo da budete zajedno i da ne radite ništa? U idealnom slučaju, ovaj osećaj nikada ne bi trebalo da prestane, ali znate i sami da to nije uvek slučaj.

Rešenje: Makar jednom nedeljno odgledajte zajedno neki film, idite u šetnju, igrajte društvene igre ili kuvajte zajedno. Odaberite aktivnost u kojoj ćete oboje uživati.

6. Primećujete da „druga strana“ izbegava kontakt očima

Kontakt očima primorava nas na interakciju sa drugim ljudima, posebno kada je reč o emotivnim partnerima. Ukoliko izbegavate da pogledate supružnika u oči i primećujete da se i on ponaša isto, to je znak da nešto skrivate jedno od drugog – možda baš činjenicu da biste radije gledali u neku drugu osobu, a ne u onu sa kojom ste razmenili bračne zavete?

Rešenje: Kad vam se pogledi susretnu, pokušajte da se nasmejete i pratite šta će vaša „druga polovina“ dalje raditi.

7. Ravnodušni ste

Najgora solucija koja sigurno dovodi do razvoda. Nekad ste se svađali „kao dva ovna na brvnu“, trudili se da popravite situaciju, a onda ste rešili da dignete ruke i potpuno vam je svejedno šta se „drugoj strani“ događa u glavi i u srcu, jer su vaše misli ko zna gde i više nemate ni energije, ni snage, a ni volje da se potrudite da razvežete "Gordijev čvor".

Rešenje: Pokušajte da razgovarate, mada je u ovakvim situacijama zaista slaba vajda da će vaš brak opstati. Recite sve što vam leži na duši i zamolite supružnika da on uradi isto to.

Ukoliko ste oboje spremni da oprostite jedno drugom sve ono što ste potiskivali i ako na budućnost gledate istim očima, vaš brak može da opstane. U suprotnom, samo ćete uzalud trošiti energiju da spasite nešto što se spasiti ne može.