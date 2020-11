Savet kardiologa: Šta ako se jave neželjena dejstva statina?

Kako pametno postupiti u slučaju ateroskleroze, savetuje Prof. Dr Branislava Ivanović, specijalista interne medicine-kardiolog, Klinike za kardiologiju KC Srbije

Ateroskleroza je vodeći uzrok smrti u svetu. Od nje, godišnje, u Evropi, umire više od 4 miliona osoba. Sa prof. dr Branislavom Ivanović, kardiolog, KC Srbije razgovaramo o tome na koji način je moguće sprečiti i ublažiti faktore rizika kao što su povišen holesterol, visok krvni pritisak, dijabetes i dr.

Poslednje dve i po decenije nedvosmisleno je pokazano da su statini lekovi koji ne samo da efikasno smanjuju nivo lošeg holesterola (LDL), već smanjuju i broj smrtnih slučajeva izazvanih kardiovaskularnim bolestima. Međutim, kod izvesnog broja pacijenata statini mogu izazvati neželjene efekte poput mišićne miopatije ili povećanja nivoa transaminaza. Zbog podatka da mogu dovesti do razvoja dijabetesa, nemali broj pacijenata odbija da ih uzima. U tim situacijama je opravdano pacijentima ponuditi alternativno rešenje.

Efikasna borba sa povišenim holesterolom, kao faktorom rizika, započeta je otkrićem Japanskog istraživača Akire Endo koji je iz crvenog pirinča izolovao supstancu sposobnu da smanji stvaranje holesterola, a nazvao ju je Monakolin K. Doduše Monokolin K je kao ekstrakt crvenog pirinča, korišćen je još u vreme Ming dinastije (1368-1644 pre n.e.), za poboljšanje zdravlja i cirkulacije. Poslednjih godina ekstrakt crvenog pirinča se pokazao kao efikasna alternativa kod nepodnošljivosti statina. Monakolin K iz fermentisanog crvenog pirinča doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Istraživanjima sprovedenim u Norveškoj, Tajvanu i USA, pokazano je da je ekstrakt crvenog pirinča doveo do smanjenja ukupnog holesterola od 15 do 23 %, а lošeg holesterola od 21 – 27 % . U studiji sprovedenoj na Tajvanu nađeno je da je doveo i do smanjenja nivoa triglicerida. (123)

Takođe su rađena istraživanja sa osobama kojima i drugi članovi familije imaju povišen holesterol, a kojima je prekinuto lečenje statinima zbog mišićnog bola. U ishranu im je ubačen monakolin (10mg) što je nakon 6 meseci dovelo do smanjenja lošeg holesterola (LDL) za 16% kod žena, i 17% kod muškaraca. Nakon 12 meseci ostvareno je dodatno sniženje, ukupno za 24% kod muškaraca i 27% kod žena. (4)

Analizom kojom su bile obuhvaćene tri studije (5), sa 9.625 pacijenata, pokazano je da su različite formulacije ekstrakta crvenog pirinča dovele do značajnog smanjenja ukupnog, LDL holesterola i trigicerida. Gerard i Sar su analizom 20 studija (6) potvrdili efikasnost Monakolina K datog u prosečnoj dozi od 10,8mg u redukciji lošeg holesterola (LDL) i pozvali se na dokaze da smanjenje holesterola u tom obimu, smanjuje kardiovaskularni rizik za 20%. Zaključili su da je ekstrakt crvenog pirinča efikasna i sigurna opcija kod pacijenata koji ne podnose statine.

Poslednjih godina se sve više pažnje posvećuje ispitivanju uloge vitamina K2 u procesu ateroskleroze. Uprkos tome što je crevna flora sposobna da produkuje vitamin K2, ta količina je zanemarljiva. Pod adekvatnim preporučenim dnevnim unosom se podrazumeva 90 μg za žene i 120 μg za muškarce.

Povezanost vitamina K2 i kalcifikacije krvnih sudova je dokazana. Pokazano je da je nizak nivo vitamina K2 povezan sa kalcifikacijama krvnih sudova, a da ih njegova nadoknada odlaže. U MESA studiji (7) je utvrđeno da je nizak nivoa vitamina K2, bio povezan sa značajnijom kalcifikacijom koronarnih arterija, kod lečenih pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom. Potvrdeno je i da je nizak nivo vitamina K bio povezan sa povećanjem rizika od kardiovaskularnih bolesti kod starijih osoba i pacijenata sa dijabetes melitusom.

Za primenu vitamina K2 je pokazano da odlaže kalcifikaciju, ali i poremećaj elastičnosti arterijskih sudova. U dvostruko slepoj placebo kontrolisanoj studiji (8) je nađeno da je vitamin K kod postmenopauznih žena poboljšao protok krvi i elastičnost krvnih sudova.

Primena vitamina K ima posebno mesto kod pacijenata sa poremećenom bubrežnom funkcijom. Kod ovih pacijenata imamo češću pojavu kalcifikacija koronarnih arterija. Ona se viđa kod 40% pacijenata sa hroničnom bubrežnom disfunkcijom i 83% pacijenata na hroničnom programu hemodijalize (9).

Ono što su studije neosporno pokazale je da ishrana sa manjim unosom vitamina K doprinosi njegovom deficitu i promenama na krvnim sudovima, te da nadoknada vitamina K2 dovodi do zaštite krvnih sudova.

[1] Bogsrud MP, Ose L, Langslet G, Ottestad I, et al. HypoCol (red yeast rice) lowers plasma cholesterol — a randomized placebo controlled study. Scandinavian Cardiovascular Journal 2010;44:197—200.

[2] Lin CC, Li TC, Lai MM. Efficacy and safety of Monascus purpureus Went rice in subjects with hyperlipidemia. European Journal of Endocrinology/European Federation of Endocrine Societies 2005;153:679—86

[3] Becker DJ, Gordon RY, Halbert SC, French B, Morris PB, Rader DJ. Red yeast rice for dyslipidemia in statin-intolerant patients: a randomized trial. Annals of Internal Medicine2009;150(830—839):W147—839

[4] Stefanutti C, Mazza F, Mesce D, Morozzi C, Di Giacomo S, Vitale M, Pergolini M, Monascus purpureus for statin and ezetimibe intolerant heterozygous familial hypercholesterolaemia patients: a clinical study. Atherosclerosis Suppl. 2017;30: 86–91

[5] Lin W, Song C Pan T. Proteomic analysis of Caco-2 cells treated with monacolin K. J. Agric. Food Chem. 2006;54: 6192–6200

[6] Gerards MC, Terlou RJ, Yu H, Koks CHW, Gerdes VEA. Traditional Chinese lipid-lowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain - a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2015;240:415–423

[7] Shea MK, Booth SL, Miller ME, Burke GL, Chen H, Cushman M, et al. Association between circulating vitamin K1 and coronary calcium progression in community-dwelling adults: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Am J Clin Nutr. 2013;98(1):197–208

[8] Braam LA, Hoeks AP, Brouns F, et al. Beneficial effects of vitamins D and K on the elastic properties of the vessel wall in postmenopausal women: a follow-up study. Thromb Haemost 2004;91:373–80

[9] DiNicolantonio JJ,Bhutani J, O’Keefe JH. The health benefits of vitamin K.Open Heart 2015;2:e000300.doi:10.1136/openhrt-2015-000300

Autor: Pink.rs