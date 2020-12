Profesor sa Medicinskog fakulteta objašnjava kako treba kombinovati hranu i lekove: Kada pijete ovu terapiju, IZBEGAVAJTE MLEKO I MLEČNE PROIZVODE

Kako se lekovi kombinuju i da li prilikom uzimanja određene terapije treba izbegavati pojedine namirnice, objasnio je prof. dr Janko Samardžić, klinički farmakolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

"Kada kombinujte lekove, recimo analgetike, vodite računa da se njihova neželjena dejstva ne sabiraju, odnosno ne preklapaju, već da budu sa dijametralno različitog spektra. Paracetamol ima efekat uticaja na jetri, sa druge strane ibuprofen utiče na želudac. Treba lekovi kombinovati da imaju slične efekte, ali različite neželjene efekte. Vodite računa o tome. Kod glavobolje analgetik treba uzeti čim krenu prvi znaci, poput aure, i to onaj za koji znamo da nam odgovara", objasnio je dr Janko Samardžić.

O odnosu hrane i lekova rekao je sledeće:

"Sve više lekova se pravi tako da hrana ne utiče na njihovu apsorpciju, odnosno bioiskoristivost, ali postoje i izuzeci. Pojedini antibiotici ne idu uz mleko i mlečne proizvode, lekovi za osteoporozu su, takođe specifični, pa se uzimaju na prazan stomak. Za analgetike ovaj savet ne važi".

Kako je dodao, treba biti oprezan sa nekim namirnicama poput grejpfruta i đumbira, koji utiču na usporavanje metabolizma lekova.

Prokomentarisao je i štetenost kombinovanja sedativa i alkohola:

"Depresija se ne leči sedativima, mada oni imaju svoje mesto u inicijalnoj fazi, prve dve do četiri nedelje, dok antidepresivi ne počnu da daju efekte. Lako se stvara zavisnost, te se već nakon četiri do šest nedelja, recimo kod starih osoba, mogu primetiti kognitivni poremećaji, gubi se koordinacija, lako padaju i imaju frakture. Nikako se sedativi ne smeju mešati sa alkoholom, jer to može da dovede do smrtnog ishoda usled gušenja."

Naglasio je da je bitno da je kod ove vrste lekova izuzetno važno sledeće:

"Treba ih ukidati postepeno, u suprotnom, kada se naglo prestane, prvobitni simptomi zbog kojih ste krenuli da ih uzimate pogoršavaju se. Tu spadaju foboje, panika i generalno anksiozno-depresivni sindrom. Za razliku od sedativa, antidepresivi se uzimaju duže, od devet do 12 meseci. Uzimajte ih pravilno da ne biste upali u zamke. Dakle, nikako na svoju ruku. Umesto toga možete i da prošetate 45 minuta minimum, to podiže nivo serotonina bolje od svakog antidepresiva".

Kada su u pitanju virusne infekcije, rekao je da za većinu virusa nema ciljanog leka, ali da je prva linija odbrane u borbi protiv virusa antiagregaciona terapija.

"Po mom mišljenju,, lek koji bi u prevenciji mogao da ima najveću efikasnost i spreči pojavu umerene i teške kliničke slike jeste vitamin D. Naravno, za pacijente koji imaju deficit ovog vitamina. Ne treba zaboraviti vitamin C i cink. Cink se vezuje za određene segegmente omotača virusa, to je dokazano za rinoviruse, virus gripa i tako dalje", istakao je.